거창군, 폐기물처리시설 운영 … 실태평가 전국 1위 달성

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

친환경적 시설관리 및 소각효율 향상 등

운영·실태평가 4년 연속 '최우수' 수상



경남 거창군은 기후 에너지환경부가 주관하고 한국환경공단이 시행한 2025년 폐기물처리시설 운영·실태 평가에서 전국 최우수시설로 선정됐다고 4일 밝혔다.

이번 평가는 48t/일 미만 소각시설 51개소 대상으로 실시됐으며, 거창군은 기후 에너지환경부 장관상, 최우수시설 인증 현판, 포상금 300만원을 수상했다.

거창군 폐기물처리시설 운영실태평가 최우수상 수상 사진.

AD

평가 결과, 거창군 소각시설은 △소각열을 활용한 에너지 활용도 제고 노력 △국민체육센터에 안정적인 에너지 공급 △환경 오염물질 배출 현황의 투명한 공개 △친환경적 시설관리 및 소각효율 향상 등 다양한 지표에서 높은 평가를 받으며 최우수상의 영예를 안았다.

특히 이번 성과로 군은 1일 48t 미만 소각처리시설 분야에서 4년 연속 전국 1위를 기록해 '청정 거창'의 위상을 다시 한번 입증했다.





AD

구인모 군수는 "소각시설은 주민 생활과 매우 밀접한 핵심 환경기반시설로서 철저한 관리와 친환경적 운영이 무엇보다 중요하다"며 "앞으로도 더욱더 체계적이고 안정적인 운영을 통해 최상의 시설관리 체계를 유지해 나가겠다"고 밝혔다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>