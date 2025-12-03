본문 바로가기
"환자별 맞춤치료 필요"…'중증 당뇨병' 새 분류체계 제시

최태원기자

입력2025.12.03 18:50

당뇨병학회, 등급·단계 나눠 4구간으로 세분화
"현행 체계, 질병 위험도 파악 어려워"

당뇨병의 중증도를 객관적으로 평가할 수 있는 기준이 처음 마련됐다. 현행 분류 체계는 중증 당뇨병의 위험도를 파악하기 어렵기 때문에 기준을 세분화해 관리를 강화해야 한다는 이유에서다.


"환자별 맞춤치료 필요"…'중증 당뇨병' 새 분류체계 제시 이용호 대한당뇨병학회학회 총무이사(세브란스병원 내분비내과 교수)가 3일 서울 종로구 서울대 암연구소에서 열린 '중증 당뇨병 관리 강화, 분류체계 개선을 위한 전략 모색' 심포지엄에서 당뇨병 분류체계 개선 필요성을 주장하고 있다. 최태원 기자
대한당뇨병학회는 3일 서울 종로구 서울대 암연구소에서 한국의학바이오기자협회와 함께 '중증 당뇨병 관리 강화, 분류체계 개선을 위한 전략 모색' 심포지엄을 열고 당뇨병의 중증도를 객관적으로 평가할 수 있는 기준이 마련돼야 한다고 밝혔다.


당뇨병은 발생 원인에 따라 크게 1형과 2형으로 나뉜다. 또 현행 분류체계상 일반적으로 합병증이 있으면 중증, 그렇지 않으면 경증으로 분류한다. 하지만 환자마다 중증도 차이가 커 질병의 위험도를 파악하기 어렵다는 한계가 있다. 이에 학회는 대사 이상 정도를 정량화한 '등급'과 합병증의 누적 손상 정도를 나타내는 '단계'를 함께 평가하도록 분류 체계를 설계하는 기준을 마련했다. 이번 분류 체계는 학회 중증당뇨병TFT(태스크포스팀) 연구진이 주도해 개발했으며, 국제학술지 'Diabetes & Metabolism Journal'에도 발표됐다.


'당뇨병 등급-단계 분류(DGSC)'의 첫 번째 평가 기준은 '대사 등급'이다. 인슐린 분비 부족과 저항성의 정도를 수치화한 것으로, 인슐린 분비 능력은 C-펩타이드 수치로, 인슐린 저항성은 하루 인슐린 사용량 등으로 평가해 4등급으로 나눈다. ▲1등급은 생활 습관 교정이나 경구약으로 조절 가능한 초기 단계 ▲2등급은 여러 약물 치료가 필요한 중등도 단계 ▲3등급은 인슐린 주사가 필요한 중증 단계 ▲4등급은 인슐린이 거의 분비되지 않거나 극심한 저항성이 나타나는 초중증 단계다.


두 번째 기준인 '합병증 단계'는 병태생리 기반의 대사 등급을 보완하는 분류다. 당뇨병으로 인한 심장, 신장, 눈, 신경 등 주요 장기 손상 정도를 평가한다. 평가 대상에는 심혈관질환, 심부전, 만성신장질환, 당뇨병망막병증, 신경병증이 포함되며, ▲1기는 합병증은 없지만 고혈압, 비만 등 위험 요인이 있는 상태 ▲2기는 검사에서만 발견되는 초기 합병증 상태 ▲3기는 협심증, 신장 기능 저하, 시력 이상 등이 임상적으로 확인되는 단계 ▲4기는 심근경색, 말기 신부전, 실명 등 생명을 위협하는 진행 단계로 분류된다.


연구팀은 이같은 기준을 통해 인슐린 기능이 심하게 저하됐거나 장기 손상이 상당히 진행된 경우를 중증으로 판단해야 한다고 봤다. 연구 책임자인 조영민 학회 법제이사(서울대병원 내분비대사내과 교수)는 "학회 연구진은 당뇨병의 대사 등급과 합병증 단계를 바탕으로 '중증 당뇨병'은 3등급 이상 또는 3단계 이상으로 정의하고 있다"고 말했다.


차봉수 학회 이사장(세브란스병원 내분비내과 교수)은 "당뇨병은 다양한 의료진이 진료하지만 어떤 경우부터 당뇨병 전문가에게 의뢰해야 하는지 명확한 기준이 없었다"며 "이번에 발표된 중증 당뇨병 분류 시스템에 따라 중증으로 분류된다면 당뇨병 전문가 진료를 권고하고 있다"고 설명했다.


학회는 '2025 당뇨병 진료지침'을 발간해 표준 치료지침을 제시하고, 1형 당뇨병의 췌장 장애 인정을 통한 보장성 강화, 병원 내 혈당관리실 근거 구축 등 제도적 기반을 마련하겠다는 계획이다.


이용호 총무이사(세브란스병원 내분비내과 교수)는 "심포지엄을 계기로 중증 당뇨병의 개념을 확립하고, 환자 맞춤형 치료 및 예방이 가능한 체계를 구축하는 데 앞장서겠다"면서 "학회가 앞장서 근거 중심 정책 제안과 임상 현장 개선을 통해 국가 당뇨병 관리 수준을 높여갈 것"이라고 말했다.




최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

