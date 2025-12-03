심플랫폼, '소프트웨이브 2025'서 실전형 AX 기술로 산업·생활 혁신 적용 사례 선보여

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

산업용 AX 전문기업 심플랫폼은 3일부터 5일까지 서울 삼성동 코엑스에서 개최하는 국내 최대 소프트웨어 전시회 '소프트웨이브 2025(SoftWave 2025)'에 참가해 자사의 대표 AI 기술력을 선보인다.

AD

심플랫폼은 이번 전시에서 ▲ 산업 제조 AX 플랫폼 '누비슨(NUBISON) AX' ▲배드민턴 AI 코칭 솔루션 ▲ 소도체(한우) 등급 판정 AI 솔루션 등 실제 산업 현장에서 검증된 핵심 기술력을 중심으로 부스를 운영한다. 이번 전시에는 과학기술정보통신부 이도규 정보통신정책실장 등 주요 VIP 참관객의 부스 방문을 하여 더욱 큰 주목을 받고 있다.

회사는 산업 특화 AX 플랫폼 '누비슨(NUBISON)'을 중심으로 데이터 수집부터 AI 분석, MLOps, 인프라 관리까지 통합 제공하는 올인원 AX 플랫폼을 구축했다. 누비슨은 데이터·모델·리소스 파이프라인을 아우르며 산업 현장에 최적화된 End-to-End 기능을 제공한다. 또한 설명가능한 AI 기술 연구에도 주력했다. 자체 개발한 이상탐지 기술 'OracleAD'는 최근 NeurIPS 2025에 논문으로 채택되며 기술력을 인정받았다.

임대근 대표는 "이번 소프트웨이브2025 참가를 통해 산업현장의 실질적인 AI 전환(AX) 사례를 널리 공유하고, 산업 전반의 AI 확산 가능성을 확인했다"며 "앞으로도 산업AX 분야의 선도 기업으로서 기술 고도화와 글로벌 확장을 지속해 나갈 계획"이라고 밝혔다.





AD

한편, 심플랫폼은 산업용AX 분야에서 국내 최초로 코스닥에 상장한 기업이다. 이번 소프트웨이브 2025 전시회에서도 산업지능화(AX) 기술력으로 다양한 성과를 선보이며 기술력과 시장 신뢰도를 동시에 입증하고 있다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr

