檢, ‘홈플러스 사태’ 사기 혐의 김광일 대표 소환 조사

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

자본시장법 위반 혐의 ‘피의자 신분’

홈플러스 ‘재무 위기 은폐’ 의혹

김광일 홈플러스 대표이사(왼쪽)가 지난 10월 14일 국회에서 열린 공정거래위원회, 개인정보보호위원회 등에 대한 정무위원회 국정감사에서 의원 질의에 답변하고 있다. 왼쪽 두 번째는 김병주 MBK파트너스 회장.

AD

사모펀드 MBK파트너스의 김병주 회장과 홈플러스 경영진의 사기 등 혐의를 수사 중인 검찰이 김광일 MBK파트너스 부회장 겸 홈플러스 대표를 소환해 조사했다.

3일 법조계에 따르면 서울중앙지검 반부패3부(직무대리 부장검사 김봉진)는 전날 김 부회장을 특정경제범죄가중처벌법 위반(사기), 자본시장법 위반 등 혐의 피의자 신분으로 불러 조사했다.

MBK파트너스는 2019년 롯데카드 인수 후 계열사를 동원해 홈플러스의 재무 위기를 은폐하고 손실을 일반 투자자들에게 전가했다는 의혹을 받고 있다.

홈플러스는 2020년부터 현대카드, 신한카드와 기업구매전용카드 계약을 맺고 납품업체 대금을 카드로 우선 결제한 후 30~45일 후 카드사에 대금을 납부하는 방식으로 현금흐름을 확보해왔다.

그러나 2022년 신용등급 하락 위기를 맞자 MBK파트너스는 계열사인 롯데카드를 동원해 새로운 기업구매전용카드 계약을 맺었다. 롯데카드 이용액이 2023년 약 1264억원에서 지난해 약 7953억원으로 6배 이상 급증한 것은 비정상적인 신용공여 확대라는 게 업계의 시각이다.





AD

검찰은 이 과정에서 홈플러스와 MBK파트너스 경영진 등이 사전에 신용등급 하락을 인지하고 기업회생 신청을 계획하고서도 이를 숨기고 카드 대금 기초 유동화증권(ABSTB·자산유동화 전자단기사채)을 발행한 것으로 보고 있다.





허경준 기자 kjune@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>