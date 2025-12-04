[2025자본투자대상]"역대급 증시 활황 속 증권·운용사 돋보이는 성과"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

심사평 전진규 심사위원장(한국증권학회장)

올해 증시가 역대급 활황을 보인 가운데 국내 증권·운용사들이 올해 사상 최대 실적이 예상되는 등 눈에 띄는 성장을 이뤄냈습니다. 자산관리(WM)와 기업금융(IB), 퇴직연금 분야에서 고른 성장을 보였고 리서치, 디지털 등의 역량도 강화됐습니다. 국내뿐 아니라 해외에서도 좋은 성과를 내고 있습니다.

전진규 한국증권학회 회장이 4일 서울 중구 롯데호텔에서 열린 ‘2025 아시아자본투자대상’에 참석해 심사평 하고 있다. 2025.12.4 강진형 기자

심사위원단은 증권·운용사들이 제출한 공적 자료 및 아시아경제 실무진이 준비한 심사자료를 WM, IB, 정보기술(IT), 리서치, 퇴직연금, 펀드, 딜 등 부문에 걸쳐 비교·분석했습니다.

올해는 미래에셋자산운용이 대상의 영예를 안았습니다. 미래에셋자산운용은 글로벌 운용사로서 국내를 넘어 글로벌 시장에서 활약하고 있습니다. 미국·영국·인도·일본 등 전세계에서 약 480조원 운용 중으로 현재 글로벌 12위 상장지수펀드(ETF) 운용사이며 국내에서는 ETF 전체 개인 누적 순매수의 40%를 차지하는 1위 운용사입니다. 또한 연금 시장에서는 연금 펀드 설정액 1위, 타겟데이트펀드(TDF) 점유율 1위, 디폴트옵션 전용 펀드 설정액 1위를 기록하고 있습니다. 아울러 올해는 2026년부터 2029년까지 4년간 연기금투자풀 주간운용사로 재선정되면서 장기·안정적 운용 역량도 다시 한번 인정받았습니다.

WM부문 최우수상엔 해외 부문 미래에셋증권과 국내 부문 삼성증권이 선정됐습니다. 미래에셋증권은 올해 10월 기준 해외주식 잔고가 50조원을 달성했습니다. 차별화된 글로벌 자산배분 전략으로 고객 포트폴리오의 수익 극대화를 이끌어냈습니다. 삼성증권은 '자산관리 명가'라는 타이틀을 바탕으로 고객의 다양한 선호와 투자 니즈에 부합하는 서비스 제공하고 있습니다. 올해 3분기 리테일 전체자산은 전년 동기 대비 약 26% 증가한 393조5000억원에 달했으며 자산 1억 이상 고객 수는 34만3000명을 기록했습니다.

IB부문 최우수상엔 신한투자증권이 선정됐습니다. 주요 기업의 회사채 발행 및 유상증자 대표 주관 업무를 성공적으로 수행하며 상위권 사업자로 자리 잡았습니다.

리서치부문 최우수상 수상 증권사는 대신증권과 하나증권입니다. 대신증권은 시장을 선도하는 심도 있는 분석, 고객의 니즈에 부합하는 시의적절한 리서치에 중점을 두고 장기투자전략을 제시하고 있습니다. 하나증권은 투자자의 장기투자에 기여하고 올바른 투자판단을 위해 커버리지 확대가 우선돼야 한다고 보고 커버리지 종목을 꾸준히 늘려온 결과 현재 국내 기업 500여개 종목에 대해서 분석을 진행하고 있으며 해외 기업에 대해서도 100여 개 이상의 기업 자료를 발간하고 있습니다.

퇴직연금부문에서는 한국투자증권이 최우수상을 받았습니다. 한국투자증권은 특히 디폴트옵션에서 2024년 1분기부터 2025년 2분기까지 6개 분기 연속 증권업계 내 수익률 1위를 달성하는 등 적극·중립·안정투자형에서 업계 평균을 크게 상회하는 성과를 내고 있습니다.

디지털 부문 최우수상엔 NH투자증권과 KB증권이 선정됐습니다. NH투자증권은 AI를 활용한 혁신적인 디지털 서비스를 고객에게 제공하고 있으며 KB증권은 고객 중심 디지털 혁신을 통해 신뢰받는 투자플랫폼을 구축했으며 디지털 자산관리 서비스 자산 규모가 10조원을 돌파했습니다.

펀드 부문에선 삼성자산운용이 베스트 운용사로 뽑혔습니다. 전통적인 투자자산인 주식과 채권운용에서의 강점을 바탕으로 한국시장에 없던 금융상품과 서비스제도를 도입해 개인 및 기관투자자 자산증식에 기여했습니다.

베스트 펀드상엔 국내외 AI 및 반도체 산업을 주도하는 대표기업 10개 종목에 집중투자하며 우수한 수익률을 기록한 한국투자신탁운용의 한국투자글로벌AI&반도체TOP10펀드, 3년 수익률이 평균 47%를 웃도는 뛰어난 성과를 낸 KB자산운용의 KB온국민?다이나믹TDF, 올들어 4000억원 이상의 자금이 유입된 신한자산운용의 신한달러단기자금펀드(USD), 국내 사모펀드 시장에서 최상위 수준의 운용 성과를 내고 있는 글랜우드프라이빗에쿼티가 선정됐습니다.

올해의 딜 부문 최우수상은 특수가스 글로벌 1위 SK스페셜티 인수를 통해 돋보이는 성과를 낸 한앤컴퍼니가 수상했습니다. 동종산업의 주요 M&A가 무산되는 가운데서도 성공적으로 거래를 진행해 높은 평가를 받았습니다.





송화정 기자 pancake@asiae.co.kr

