본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

'찰칵' 한 번에 2~3만원…사진값 오르자 '셀프 촬영' 인기[주머니톡]

허미담기자

입력2025.12.06 07:00

시계아이콘01분 38초 소요
언어변환 뉴스듣기

(37)사진 물가 5년새 21% ↑
증명사진 경력 따라 10만원대도 등장
취업·웨딩 등 고액 촬영 서비스 부담
늘어난 셀프 촬영 수요에 즉석 포토부스 증가

편집자주삼겹살 1인분에 2만원, 자장면 한 그릇에 7500원인 시대다. 2024년 소비자물가지수는 114.18(2020년=100)로, 2025년 역시 고물가 여파로 소비자들의 장바구니 부담이 커졌다. 주머니톡(Week+Money+Talk) 연재를 통해 시시각각 변하는 물가와 함께 우리 주머니 사정과 맞닿은 소비 이야기를 전하고자 한다.

증명사진·취업사진 등 스튜디오 촬영 비용이 해마다 오르면서 지난 5년간 사진 서비스료 물가가 20% 이상 상승했다. 비용 부담이 적은 '셀프 촬영'을 선택하는 소비자들이 늘면서 즉석 포토부스 시장의 성장으로 이어지고 있다.

사진 비용 해마다 증가 …소비자 부담 ↑
'찰칵' 한 번에 2~3만원…사진값 오르자 '셀프 촬영' 인기[주머니톡]
AD

6일 국가데이터처(옛 통계청)의 '2025년 11월 소비자물가동향'에 따르면 지난달 사진서비스료 소비자물가지수는 121.14(2020년=100)로 나타났다. 지난해 동월 대비 2.2% 상승한 것이며, 2020년과 비교하면 21.14% 오른 수준이다. 사진서비스료 지수는 ▲2020년 100 ▲2021년 102.27 ▲2022년 107.02 ▲2023년 115.18 ▲2024년 117.70으로 해마다 꾸준히 상승했다.


사진 촬영 비용은 스튜디오마다 편차가 크지만, 증명사진 촬영은 2만~3만원대가 일반적이다. 그러나 일부 유명 스튜디오는 사진사 경력에 따라 요금을 차등 적용해 최소 5만원대 중반에서 많게는 16만원대까지 받는 경우도 있다.


여기에 취업용 패키지나 웨딩 패키지처럼 고액의 촬영 서비스 또한 소비자 부담을 키우는 요인이 되고 있다. 취업 사진 패키지의 경우 헤어 손질, 기본 메이크업, 촬영용 정장 대여 등이 포함된 구성으로, 대체로 10만원 안팎이다. 스튜디오에서는 업종별 분위기에 어울리는 표정과 배경색 등을 추천해주고, 그에 맞춘 보정 작업도 제공한다. 예컨대 은행권 취업을 준비하는 경우 밝고 신뢰감을 주는 파란색 계열 배경을 권하는 식이다. 청년층 취업난이 계속되면서 취업용 패키지 수요도 꾸준히 이어지는 모습이다.


최근 9만원을 들여 취업용 패키지를 이용했다는 취업준비생 문모씨(23)는 "이력서에 들어가는 사진이라 아무 데서나 찍을 수는 없었다"며 "비용이 부담됐지만, 워낙 취업난이 심해 최대한 잘 나온 사진을 활용하고 싶었다"고 말했다. 이어 "평소 메이크업을 하지 않아 혼자 준비하기가 자신 없었는데, 스튜디오에서 헤어·메이크업까지 함께해주니 비용은 부담스러웠어도 결과물은 만족스러웠다"고 덧붙였다.


웨딩 촬영 비용 역시 만만치 않다. 한국소비자원이 전국 14개 지역 결혼 서비스 업체 500곳을 조사한 결과, 올해 10월 기준 결혼 서비스 전체 비용 평균은 2086만 원으로 집계됐다. 이 중 스튜디오 촬영 비용은 평균 139만 원으로, 지난 8월 조사 대비 5.3% 상승했다.

자연스러운 분위기가 장점…'셀프 촬영' 확산
'찰칵' 한 번에 2~3만원…사진값 오르자 '셀프 촬영' 인기[주머니톡] 픽사베이

사진 촬영 비용이 지속해서 오르자 촬영을 직접 해결하려는 '셀프 촬영' 수요도 이어지고 있다. 스마트폰으로 직접 찍은 사진을 온라인 인화 사이트를 통해 주문해 증명사진으로 활용하는 방식이 대표적이다. 네이버 스마트스토어 등에는 증명사진 인화 서비스의 누적 리뷰가 7500여개에 달해 셀프 인화 수요가 적지 않음을 보여준다.


예비부부들 사이에서 '셀프 스튜디오'의 인기도 높다. 사진사가 아닌 이용자가 직접 리모컨을 눌러 촬영하는 방식으로, 보다 자연스러운 표정과 분위기를 담기 쉽다는 게 장점이다. 인원수에 따라 가격은 달라지지만, 일반 스튜디오 대비 가격 부담이 적어 가볍게 촬영을 원하는 이들이 주로 선택한다.


지금 뜨는 뉴스

AD

이 같은 셀프 촬영 확산 흐름은 즉석 포토부스 시장의 성장으로도 이어지고 있다. 공정거래위원회 가맹사업정보공개시스템에 따르면 즉석 포토부스 브랜드 포토그레이의 전국 점포 수는 ▲2022년 111개 ▲2023년 130개 ▲2024년 154개 ▲2025년(11월 말 기준) 231개로 꾸준히 증가하고 있다. 지난해 기준 가맹점 수는 107곳으로 처음 100개를 돌파했고, 직영점은 47곳으로 집계됐다.




허미담 기자 damdam@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
부업의 함정
  • 25.12.0209:29
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다

    "병원 다니는 아빠 때문에 아이들이 맛있는 걸 못 먹어서…." 지난달 14일 한 사기 피해자 커뮤니티에 올라 온 글이다. 글 게시자는 4000만원 넘는 돈을 부업 사기로 잃었다고 하소연했다. 숨어 있던 부업 사기 피해자들도 나타나 함께 울분을 토했다. "집을 부동산에 내놨어요." "삶의 여유를 위해 시도한 건데." 지난달부터 만난 부업 사기 피해자들도 비슷한 상황에 놓여있었다. 아이 학원비에 보태고자, 부족한 월급을 메우고자

  • 25.12.0206:30
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자를 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가 보려고 한다. 전문가들은 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 확산하는 부업 사기를 두고 플랫폼들이 사회적 책임을 갖고 게시물에 사기 위험을 경고하는 문구를 추가

  • 25.12.0112:44
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"

    법 허점 악용한 범죄 점점 늘어"팀 미션 사기 등 부업 사기는 투자·일반 사기에 해당한다는 이유로 구제 대상에서 제외되고 있습니다. 하지만 부업 사기도 명확히 전기통신금융사기(보이스피싱)의 한 유형이고 피해자는 구제 대상에 포함되도록 제도가 개선돼야 합니다."(올해 11월6일 오OO씨의 국민동의 청원 내용) 보이스피싱 방지 및 피해 복구를 위해 마련된 법이 정작 부업 사기 등 온라인 사기에는 속수무책인 상황이 반복되

  • 25.12.0112:44
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 나날이 진화하는 범죄, 미진한 경찰 수사에 피해자들 선택권 사라져 조모씨(33·여)는 지난 5월6일 여행사 부업 사기로 2100만원을 잃었다. 사기를 신

  • 25.12.0111:55
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 기자가 직접 문의해보니"안녕하세요, 부업에 관심 있나요?" 지난달 28일 본지 기자의 카카오톡으로 한 연락이 왔다.기자가 사회관계망서비스(SNS) 인스

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.0513:09
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 김용태 국민의힘 의원(12월 4일) "계엄 1년, 거대 두 정당 적대적 공생하고 있어""장동혁 변화 임계점은 1월 중순. 출마자들 가만있지 않을 것""당원 게시판 논란 조사, 장동혁 대표가 철회해야""100% 국민경선으로 지방선거 후보 뽑자" 소종섭 : 김 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 김용태 :

  • 25.12.0415:35
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(12월 3일) 소종섭 : 국민의힘에서 계엄 1년 맞이해서 메시지들이 나왔는데 국민이 보기에는 좀 헷갈릴 것 같아요. 장동혁 대표는 계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다고 계엄을 옹호하는 듯한 메시지를 냈습니다. 반면 송원석 원내대표는 진심으로

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

이시각 랭킹 뉴스

08:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기