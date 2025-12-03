KoAct 글로벌친환경전력인프라액티브, 수익률 '우수'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

인공지능(AI) 데이터센터에 대한 수요 증가로 전례 없는 글로벌 전력 부족 현상이 나타나고 있다. 전력 인프라 산업의 슈퍼 사이클을 불러오며 관련 종목의 주가 상승으로 이어지고 있다.

삼성액티브자산운용은 'KoAct 글로벌친환경전력인프라액티브' ETF가 연초 이후 56.1% 수익률을 기록했다고 3일 밝혔다. 해외주식형 전력·인프라 섹터 ETF 가운데 가장 높은 성과다.

최근 수익률은 3개월 23.3% 6개월 59%, 1년 57%로 모든 구간에서 1위를 차지했다. 지난해 1월 상장 이후 누적 수익률은 155.7%에 달한다.

KoAct 글로벌친환경전력인프라액티브는 글로벌 저탄소 전력 인프라 ETF로 AI 시대의 필수재가 된 전력 인프라 밸류체인 전반에 투자한다. 현재 주요 포트폴리오에는 ▲미국 태양광 대표주 퍼스트 솔라(11.5%) ▲고체산화물 연료전지(SOFC) 선두 기업 블룸에너지(10%) ▲미국 전력 설비 대장주 GE 버노바(6.4%) 등을 편입했다.

좋은 성과를 낼 수 있었던 것은 액티브 운용전략이 주효했기 때문이란 분석이다. 전력 및 인프라 산업은 정부 정책에 따라 업황이 급변하는 특성이 있다. 최근 미국 IRA(인플레이션 감축법) 법안, 중국산 기자재에 대한 반덤핑 관세 등 굵직한 정책 이슈가 이어지면서, 같은 섹터 내에서도 기업별 명암이 뚜렷하게 갈렸다. 해당 ETF는 액티브 운용전략의 장점을 살려 정책적 수혜가 예상되는 종목들로 계속 포트폴리오를 교체해왔다.

AI 산업의 발달로 전력 수요가 많이 증가하기 시작한 것도 성과에 긍정적인 영향을 미쳤다. 전력망과 발전소에 대한 투자가 증가하면서 발전 설비 전반에 슈퍼 사이클이 형성되고 있다. 과거 사양산업 취급을 받던 고압 변압기, 가스터빈, 원자력 분야가 이제는 AI 시대를 지탱하는 핵심 신성장 산업으로 재평가받고 있다.

삼성액티브자산운용은 내년 글로벌 전력 산업의 핵심 키워드로 '온사이트(On-site) 발전'을 제시했다. 미국 내 데이터센터 전력 공급 대기 시간이 과거 평균 28개월에서 최근 57개월까지 늘어나면서 부각되고 있는 개념이다. 발전 시설을 빨리 완공할 수 있고, 송전망 연결 없이 데이터센터 바로 옆에서 직접 전력을 생산·공급할 수 있는 태양광과 연료전지에 대한 관심이 커지고 있다.

실제로 지난 7월 통과된 IRA 수정안에 따라 연료전지는 고가의 청정수소 대신 저렴한 천연가스를 사용하더라도 세액공제 혜택을 받을 수 있다. 미국 대표 연료전지 기업인 블룸에너지 주가는 최근 1년 동안 290% 이상 상승했다.





김효식 삼성액티브자산운용 운용2팀장은 "미국 시장에서 연료전지는 이제 막 개화하기 시작한 초기 단계"라며 "데이터센터의 즉각적인 전력 수요와 정책적 지원이 맞물리면서 온사이트 발전 시장이 전력 인프라 투자의 새로운 주도주가 될 것"이라고 전망했다.

박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

