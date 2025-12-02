본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

쿠팡 "퇴사 中직원은 인증 시스템 개발자"…해고 앙심에 정보유출 의혹(종합)

김흥순기자

입력2025.12.02 18:50

수정2025.12.02 19:05

시계아이콘01분 54초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

국회 과방위 현안질의서 가능성 제기
이메일로 "취약점 폭로할 것"…금전 요구는 안해
쿠팡 CISO "범행동기 섣불리 추정할 순 없어"
퇴직자 권한 리셋 등 내부 관리소홀 무게

3370만건에 달하는 쿠팡의 고객 정보를 유출한 용의자로 중국 국적의 퇴사한 전 직원이 지목되는 가운데, 해당 직원이 해고에 대한 앙심을 품고 이 같은 범행을 시도했을 가능성이 제기된다. 다만 용의자로 지목된 이 직원이 수개월에 걸쳐 고객 정보를 대규모로 탈취한 뒤 금전을 요구하는 등의 별다른 요구가 없다는 사실이 알려지면서 구체적인 범행 동기에 대한 의문은 해소되지 않은 상황이다.


쿠팡 "퇴사 中직원은 인증 시스템 개발자"…해고 앙심에 정보유출 의혹(종합) 박대준 쿠팡 대표(왼쪽)가 2일 국회 과학기술정보방송통신위원회 전체회의에서 열린 현안질의에 출석해 질의에 답하고 있다. 오른쪽은 브랫 매티스 쿠팡 최고정보보안책임자(CISO). 김현민 기자
AD

브랫 매티스 쿠팡 최고정보보안책임자(CISO)는 2일 국회 과학기술정보방송통신위원회의 현안 질의에서 '퇴직 직원이 해고된 데 앙심을 품고 범행했을 가능성이 있느냐"는 국민의힘 신성범 의원의 질의에 "만약을 가정한다면 그럴 가능성도 있다"면서도 "현재 경찰 조사가 진행 중이라 (범행) 동기를 마음대로 추정할 수는 없다"며 조심스러운 입장을 보였다.


박대준 쿠팡 대표는 퇴사한 직원의 근무 역할과 이력에 대한 국민의힘 신성범 의원 질의에 "(해당 직원은)인증업무 담당이 아니라 인증 시스템을 개발하는 개발자였다"며 "추정되는 인물이 맞다면 지난해 12월 회사를 떠났고, 퇴직 후 권한은 말소했다"고 설명했다. 다만 '공격자로 추정되는 자가 복수인가, 단수인가'라는 노종면 더불어민주당 의원의 질문에는 "단수나 복수라고 단정할 수는 없다"고 답하면서 "혼자 일하는 개발자는 없고 여러 인원으로 구성된 개발팀이 여러 역할을 갖고 팀을 구성한다"고 말했다.


앞서 김승주 고려대 정보보호대학원 교수는 이날 오전 CBS 라디오 '김현정의 뉴스쇼'에 출연해 "쿠팡 내부에서는 중국인 개발자가 해고를 당하게 되니까 앙심을 품고 그랬다는 얘기들이 나오고 있다"고 전했다. 해당 직원이 최근 쿠팡 측에 개인정보 유출 사실을 알리는 이메일을 보내면서 별다른 금전적 요구를 하지 않고 "취약점을 보완하지 않으면 폭로하겠다"는 취지의 발언을 한 것으로 알려지면서 이 같은 추측이 설득력을 얻고 있다.


이날 과방위 현안 질의는 퇴사한 직원이 수개월에 걸쳐 어떻게 고객 정보에 접근하고, 이를 빼돌릴 수 있었는지와 이 같은 범행이 이뤄지는 동안 쿠팡이 해당 사실을 전혀 인지하지 못한 이유가 무엇인지를 추궁하는 데 집중됐다.


김 교수는 "쉽게 얘기하면 호텔에 들어갈 때 주민등록증으로 신원을 확인한 다음 방키를 발급받는데, 이 방키를 발급하는 비밀번호를 내부 개발자가 가지고 나간 것"이라며 "이를 통해 호텔 방키를 무한으로 생성해서 고객 정보를 빼낸 것"이라고 비유했다. 그러면서 "원래 직원이 퇴사하면 호텔 방키를 생성하는 비밀번호를 리셋해야 하는데 쿠팡이 그런 조치를 하지 않았다"며 "전반적으로 관리가 부실했던 것으로 보인다"고 덧붙였다.


매티스 CISO는 "공격자가 각기 다른 소스의 IP 주소를 활용해 데이터를 빼낸 것으로 보인다"며 "저희 시스템상 임계치를 넘지 않아서 발각되지 않은 것 같다"고 주장했다.


쿠팡 "퇴사 中직원은 인증 시스템 개발자"…해고 앙심에 정보유출 의혹(종합) 2일 국회 과학기술정보방송통신위원회 전체회의에서 쿠팡 보안사고 관련 현안질의가 열리고 있다. 김현민 기자

박 대표는 '유출과 노출 가운데 어느 게 맞느냐'는 질의에는 "유출이 맞다"고 밝혔다. 또 이번 사태로 과징금 1조2000억원이 부과될 수도 있다는 더불어민주당 이훈기 의원의 지적에 "저희의 책임을 회피할 생각은 없다"고 답했다. 휴면·탈퇴 회원의 정보도 유출됐을 가능성과 관련해서는 "일부 포함됐을 것이라고 생각한다"며 "그래서 휴면이나 탈퇴와 상관없이 개별적으로 다 안내를 드렸다"고 밝혔다. 공동 현관의 비밀번호 유출 가능성에 대해서도 "일부 포함된 것으로 알고 있다"고 답했다.


김 교수는 쿠팡 이용자들의 2차 피해를 예방하기 위해 ▲쿠팡에 등록된 결제수단 삭제 ▲카드 결제 비밀번호 변경 ▲쿠팡 계정 비밀번호 변경 등을 권고했다. 그러면서 "추가 피해 가능성을 줄이기 위해서는 등록된 결제 카드를 모두 삭제하는 것이 안전하다"고 조언했다. 반면 쿠팡 측은 "결제 정보는 유출되지 않았고, 아직 2차 피해는 없는 것으로 안다"며 과도한 조치가 오히려 불안감을 키울 수 있다는 입장이다.


지금 뜨는 뉴스

AD

한편, 박 대표는 또 쿠팡 창업주인 김범석 쿠팡Inc 의장이 이번 사태와 관련해 사과할 의향은 없느냐는 질의에 "한국 법인에서 벌어진 일이고, 제 책임하에서 벌어져 제가 사과 말씀을 드린다"면서 "한국 법인 대표로서 끝까지 책임을 지고 사태를 해결하도록 최선의 노력을 하겠다"고 말했다.




김흥순 기자 sport@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
부업의 함정
  • 25.12.0209:29
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다

    "병원 다니는 아빠 때문에 아이들이 맛있는 걸 못 먹어서…." 지난달 14일 한 사기 피해자 커뮤니티에 올라 온 글이다. 글 게시자는 4000만원 넘는 돈을 부업 사기로 잃었다고 하소연했다. 숨어 있던 부업 사기 피해자들도 나타나 함께 울분을 토했다. "집을 부동산에 내놨어요." "삶의 여유를 위해 시도한 건데." 지난달부터 만난 부업 사기 피해자들도 비슷한 상황에 놓여있었다. 아이 학원비에 보태고자, 부족한 월급을 메우고자

  • 25.12.0206:30
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자를 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가 보려고 한다. 전문가들은 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 확산하는 부업 사기를 두고 플랫폼들이 사회적 책임을 갖고 게시물에 사기 위험을 경고하는 문구를 추가

  • 25.12.0112:44
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"

    법 허점 악용한 범죄 점점 늘어"팀 미션 사기 등 부업 사기는 투자·일반 사기에 해당한다는 이유로 구제 대상에서 제외되고 있습니다. 하지만 부업 사기도 명확히 전기통신금융사기(보이스피싱)의 한 유형이고 피해자는 구제 대상에 포함되도록 제도가 개선돼야 합니다."(올해 11월6일 오OO씨의 국민동의 청원 내용) 보이스피싱 방지 및 피해 복구를 위해 마련된 법이 정작 부업 사기 등 온라인 사기에는 속수무책인 상황이 반복되

  • 25.12.0112:44
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 나날이 진화하는 범죄, 미진한 경찰 수사에 피해자들 선택권 사라져 조모씨(33·여)는 지난 5월6일 여행사 부업 사기로 2100만원을 잃었다. 사기를 신

  • 25.12.0111:55
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 기자가 직접 문의해보니"안녕하세요, 부업에 관심 있나요?" 지난달 28일 본지 기자의 카카오톡으로 한 연락이 왔다.기자가 사회관계망서비스(SNS) 인스

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.2714:14
    "현장에서는 이미 명파 VS 청파 전쟁 중"
    "현장에서는 이미 명파 VS 청파 전쟁 중"

    정청래 더불어민주당 대표는 '현장형' 정치인이다. 그의 SNS 메인 사진이 모든 걸 말해준다. 수해 복구 봉사 활동 등을 가면 대충 하는 게 아니라 내 일처럼 한다. 이런 면에서 성남시장-경기도지사를 거친 '행정가형'인 이재명 대통령과는 결이 다른 측면이 있다. 정 대표는 대학 시절 건국대 조국통일위원장을 지낸 '586그룹'이다. 미 대사관저를 점거해 구속되기도 했다. 그러나 '586그룹' 메인은 아니었다. 김민석 송영길 우상

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

이시각 랭킹 뉴스

19:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기