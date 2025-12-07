본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

위기 빠진 어업 구한 MIT…'피쉬 스틱' 탄생에 기여한 과학자들[맛있는 이야기]

임주형기자

입력2025.12.07 07:30

시계아이콘01분 58초 소요
언어변환 뉴스듣기

미국서만 매년 5600만개 이상 판매
흰 살 생선 과잉 공급 해결한 피쉬 스틱
기업·정부·과학계 협력한 국가 프로젝트

편집자주최초의 과자는 고대 메소포타미아 문명에서 발견됐다고 합니다. 과자는 인간 역사의 매 순간을 함께 해 온 셈이지요. 비스킷, 초콜릿, 아이스크림까지. 우리가 사랑하는 과자들에 얽힌 맛있는 이야기를 전해 드립니다.

대구, 명태 등 흰 살 생선을 튀겨 만든 냉동식품 '피쉬 스틱'은 미국 등 서구권의 인기 간식이다. 영국 등 영연방 국가에서는 피쉬 핑거라는 명칭으로 불리며, 머스타드나 타르타르소스에 찍어 먹는다.1950년대 미국의 첨단 기술이 총동원돼 '세기의 프로젝트'로 탄생한 피쉬 스틱에는 미국 매사추세츠 공과대학교(MIT) 과학자들의 노력이 깃들어 있다.

생선 살 튀김 피쉬 스틱, 어디서 시작됐을까

위기 빠진 어업 구한 MIT…'피쉬 스틱' 탄생에 기여한 과학자들[맛있는 이야기] 고튼스(Gortons) 피쉬 스틱. 고튼스 홈페이지
AD

폴 조셉슨 미 존스홉킨스대 역사학 교수는 저서 '바다의 핫도그(The Ocean's Hot dog)'에서 피쉬 스틱의 탄생에 대해 "피쉬 스틱 양산 기술을 개발하기 위해 MIT 과학자들이 투입됐으며, 미 의회가 직접 법안을 통과시켜 예산과 홍보를 지원했다"고 기록했다.


튀긴 생선 요리는 이전에도 존재했지만, 냉동식품으로 포장된 생선튀김은 고튼스·버즈 아이·풀햄 등 미국 매사추세츠에 본사가 있는 해산물 가공업체 세 곳에서 1953년 최초로 농무부로부터 해산물 가공 냉동식품 품질 인증을 받아 대량 생산하기 시작했다.


온갖 최첨단 기술이 투입된 피쉬 스틱의 대량 생산이 시작부터 원활했던 것은 아니다. 대구나 명태의 가시를 제거하고 살만 발라내려면 엑스레이 검사기를 사용해야 했으며, 생선 살을 장시간 보존할 급속 동결 기술을 적용하는 일도 난제였다.


기업들은 높은 품질의 피쉬 스틱을 안정적으로 생산하기 위해 노력을 기울였다. 특히 고튼스는 MIT 식품 기술과와 파트너십을 맺고 피쉬 스틱 품질 개량 작업에 착수했다. 이 작업은 수년간 이어졌으며, 당시 박사 과정을 밟고 있던 대학원생 두 명은 아예 피쉬 스틱을 주제로 한 논문으로 학위를 받은 것으로 전해졌다.


위기 빠진 어업 구한 MIT…'피쉬 스틱' 탄생에 기여한 과학자들[맛있는 이야기] 피쉬 스틱 넣은 피자를 홍보하는 1956년 미국 신문. 온라인 커뮤니티 '레딧' 캡처



위기 빠진 어업 구한 MIT…'피쉬 스틱' 탄생에 기여한 과학자들[맛있는 이야기] 전자 문서로 공개된 MIT 식품기술과의 '냉동 피쉬 스틱 품질에 영향을 미치는 요인들' 논문 목차. 엑스레이 검출기부터 조리 온도 및 시간, 튀김옷 성분과 수분 비중 등 피쉬 스틱 생산에 필요한 모든 것을 연구했다. MIT 홈페이지

MIT는 1955년 피쉬 스틱 연구 내용을 총망라한 '냉동 피쉬 스틱 품질에 영향을 미치는 요인들'이라는 논문을 발간해 지금도 공개 중이다. 이 논문에는 피쉬 스틱의 최적 기름 온도와 조리 시간·생선 가시 검출용 엑스레이 촬영기 제작법·튀김옷 반죽의 수분 비율 등 148페이지 분량의 연구 내용이 수록돼 있다. 또 고튼스는 MIT와 세계 최초의 '냉동식품 박람회'를 개최, 기업인과 소비자들에게 최신 냉동 기술을 소개하는 등 홍보에도 심혈을 기울였다.


식품 업체들은 미 정부·의회의 적극적인 지원을 받았기 때문에 피쉬 스틱 연구에 막대한 재원을 투자할 수 있었다. 미 의회는 1956년 '솔턴스톨-케네디 법'을 통과해 해산물 가공식품 연구를 지원했으며, 특히 미국 가정에 해산물 소비를 홍보하는 데 예산 4500만달러를 지출했다. 미 정부는 미국 내 모든 학교에 피쉬 스틱을 공급하도록 급식 규제를 개정했고, 미 농무부는 피쉬 스틱만을 위한 품질 보증을 마련했다.

어류 과잉 공급 문제 해결한 바다의 핫도그

가공식품 하나에 기업·대학·정부까지 나서 힘을 합친 이유는 무엇일까. 조셉슨 교수에 따르면 당시 미국, 유럽 등 서구권 어업은 초유의 위기를 맞이한 상황이었다. 제2차 세계대전 이후 발달한 선박, 수중음향 탐지(SONAR·소나) 기술 덕분에 어부들의 어획량은 폭발적으로 증가했지만, 정작 수요는 이를 따라오지 못한 탓에 생선 가격이 급락했다.


위기 빠진 어업 구한 MIT…'피쉬 스틱' 탄생에 기여한 과학자들[맛있는 이야기] 1950년대 피쉬 스틱 생산 공장 내부 모습. 그림스비 히스토리 클럽

당시 가장 큰 공급 과잉을 겪던 해산물은 대구, 명태 등 흰 살 생선이었다. 모두 매사추세츠부터 서유럽까지 아우르는 북대서양에서 잡히는 어류다. 1950년대 초 어부들은 흰 살 생선의 비늘을 벗긴 뒤 아가미·내장 등 부패하는 부분만 제거해 냉동했다. 냉동된 가공 어류들은 이후 화물선, 트럭 등에 실려 미국 시장에 납품됐지만 소비자 중 아무도 이런 식자재를 원치 않았다.


조셉슨 교수는 한 인터뷰에서 "매사추세츠에 넘쳐나던 냉동 생선을 소진할 해결책으로 피쉬 스틱이 채택된 것"이었다며 "붕괴하는 어시장을 살리기 위해 현대 기술이 활용된 사례였다"고 설명했다. 이어 "피쉬 스틱은 본격적인 대량 생산에 성공한 뒤 단 수개월 만에 미국 해산물 시장의 10%를 차지했다"며 "'바다에서 나온 핫도그'라는 별명까지 붙었다"고 덧붙였다.


지금 뜨는 뉴스

AD

한편 고튼스는 생선 본연의 형태, 냄새, 식감을 지운 피쉬 스틱의 연간 미국 소비량을 5800만개 이상으로 추산했다.




임주형 기자 skepped@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
부업의 함정
  • 25.12.0209:29
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다

    "병원 다니는 아빠 때문에 아이들이 맛있는 걸 못 먹어서…." 지난달 14일 한 사기 피해자 커뮤니티에 올라 온 글이다. 글 게시자는 4000만원 넘는 돈을 부업 사기로 잃었다고 하소연했다. 숨어 있던 부업 사기 피해자들도 나타나 함께 울분을 토했다. "집을 부동산에 내놨어요." "삶의 여유를 위해 시도한 건데." 지난달부터 만난 부업 사기 피해자들도 비슷한 상황에 놓여있었다. 아이 학원비에 보태고자, 부족한 월급을 메우고자

  • 25.12.0206:30
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자를 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가 보려고 한다. 전문가들은 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 확산하는 부업 사기를 두고 플랫폼들이 사회적 책임을 갖고 게시물에 사기 위험을 경고하는 문구를 추가

  • 25.12.0112:44
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"

    법 허점 악용한 범죄 점점 늘어"팀 미션 사기 등 부업 사기는 투자·일반 사기에 해당한다는 이유로 구제 대상에서 제외되고 있습니다. 하지만 부업 사기도 명확히 전기통신금융사기(보이스피싱)의 한 유형이고 피해자는 구제 대상에 포함되도록 제도가 개선돼야 합니다."(올해 11월6일 오OO씨의 국민동의 청원 내용) 보이스피싱 방지 및 피해 복구를 위해 마련된 법이 정작 부업 사기 등 온라인 사기에는 속수무책인 상황이 반복되

  • 25.12.0112:44
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 나날이 진화하는 범죄, 미진한 경찰 수사에 피해자들 선택권 사라져 조모씨(33·여)는 지난 5월6일 여행사 부업 사기로 2100만원을 잃었다. 사기를 신

  • 25.12.0111:55
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 기자가 직접 문의해보니"안녕하세요, 부업에 관심 있나요?" 지난달 28일 본지 기자의 카카오톡으로 한 연락이 왔다.기자가 사회관계망서비스(SNS) 인스

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.0513:09
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 김용태 국민의힘 의원(12월 4일) "계엄 1년, 거대 두 정당 적대적 공생하고 있어""장동혁 변화 임계점은 1월 중순. 출마자들 가만있지 않을 것""당원 게시판 논란 조사, 장동혁 대표가 철회해야""100% 국민경선으로 지방선거 후보 뽑자" 소종섭 : 김 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 김용태 :

  • 25.12.0415:35
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(12월 3일) 소종섭 : 국민의힘에서 계엄 1년 맞이해서 메시지들이 나왔는데 국민이 보기에는 좀 헷갈릴 것 같아요. 장동혁 대표는 계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다고 계엄을 옹호하는 듯한 메시지를 냈습니다. 반면 송원석 원내대표는 진심으로

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

이시각 랭킹 뉴스

08:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기