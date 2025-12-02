[특징주]'한국차 관세 15%' 공식 확인에 자동차부품株 강세

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2일 미국 상무부가 한국과 미국의 무역합의에 따라 한국산 자동차 관세를 지난달 1일부터 소급해 15%로 인하한다고 공식적으로 밝히자 자동차부품 관련 종목들이 강세다.

이날 오전 10시8분 기준 현대모비스는 전 거래일 대비 9000원(2.97%) 오른 31만2500원에 거래되고 있다.

이외에 LG이노텍(3.79%), 티에이치엔(7.50%), SJG세종(5.76%), 모티브링크(6.14%), HL만도(4.30%), 한국피아이엠(4%) 등이 오르고 있다.

이는 이날 미국이 한국산 자동차 관세에 대해 공식적으로 입장을 밝히자 투심이 몰린 것으로 보인다.

하워드 러트닉 미국 상무장관은 이날 상무부가 엑스(X·옛 트위터)에 올린 성명에서 "한국이 국회에서 전략적 투자 법안을 시행하기 위해 공식적으로 움직였다"며 "이 핵심 단계는 미국 산업과 노동자들이 (도널드 트럼프) 미국 대통령의 한국과의 무역협정의 완전한 혜택을 볼 수 있도록 보장한다"고 밝혔다.





그는 이어 "이에 미국은 협정에 따라 자동차 관세를 11월 1일부터 15%로 하는 것을 포함해 특정 관세를 인하할 예정"이라고 전했다.





