삼성바이오로직스, 재평가 국면[클릭 e종목]

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

공장 증설·CDMO 확장 기대감

삼성바이오로직스가 인적분할 및 재상장 이후 재평가 여력 확대 구간이라는 분석이 나온다.

2일 다올투자증권은 이같은 배경에 삼성바이오로직스의 목표주가를 230만원으로 53.3% 상향하고 투자의견 '매수'를 유지했다. 전날 종가는 164만9000원이었다.

지난 24일 삼성바이오로직스와 삼성에피스홀딩스는 65대35 비율로 인적분할 후 재상장됐다. 재상장일 기준 시가총액은 각각 82조8000억원, 10조9000억원 수준이었다. 상장 초기 수급이 바뀌면서 변동성이 확대됐지만, 조정 이후 안정적인 주가 흐름이 예상된다.

누적 위탁생산(CMO) 수주 금액은 200억달러를 돌파했고, 올해에만 약 38억달러의 신규 계약을 완료했다. 내년부터 5공장 매출이 발생하면서 성장동력이 강화될 것으로 예상된다. 6공장은 2027년 가동 목표를 고려할 때 연내 착공 가능성도 열려있다. 미국 현지 공장은 검토 단계로, 향후 미국 진출 전략을 구체화할 전망이다.





AD

4공장 최대 가동과 원·달러 환율 상승 효과로 견조한 실적 흐름이 지속될 것으로 전망된다. 올해 실적은 별도 기준 매출 5384억원, 영업이익 2조1342억원으로 추정했다. 각각 전년 대비 29.8%, 61.5% 증가한 규모다. 5공장 매출은 내년 2분기부터 반영될 전망이다. 이지수 다올투자증권 연구원은 "제 3 바이오캠퍼스 확보를 기반으로 세포/유전자 치료제, 펩타이드 등 신규 모달리티 위탁개발생산(CDMO) 영역으로 확장하며 장기 성장 기반을 다질 것"이라고 설명했다.

AD





이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>