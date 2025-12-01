유지태·이민정 주연 '빌런즈', 18일 티빙서 공개

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

진혁 감독 신작…위조지폐 둘러싼 범죄 액션

'음주운전' 곽도원의 드라마 복귀작

'시지프스', '푸른 바다의 전설', '주군의 태양' 등을 연출한 진혁 감독의 신작 '빌런즈'가 베일을 벗는다.

티빙은 오리지널 시리즈인 이 작품을 오는 18일 공개한다고 1일 밝혔다. HBO 맥스를 통해 아시아 태평양 열일곱 나라에 동시 공개하고, 디즈니+ 재팬을 통해 일본에서도 선보인다.

빌런즈는 초정밀 위조지폐 슈퍼노트를 둘러싼 악인들의 충돌과 대결을 그린 범죄 액션물이다. 영화 '용서는 없다'를 연출한 김형준 감독이 극본을 썼다.

유지태는 승률 100%의 범죄 설계자이자 베일에 가려진 코드명 제이 역을 맡았다. 이민정은 최고의 지폐 도안 아티스트 한수현을 연기한다. 이범수는 제이를 잡으려는 전 국정원 금융 범죄 전담팀 팀장 차기태, 곽도원은 도둑들의 돈을 도둑질하는 악덕 형사 장중혁을 각각 그린다.





이 작품은 곽도원의 드라마 복귀작이다. 그는 2022년 9월 제주도에서 혈중알코올농도 0.158% 상태로 음주운전을 한 혐의로 이듬해 벌금 1000만원의 약식명령을 받았다. 이에 따라 2023년 공개를 앞뒀던 이 작품은 공개가 무기한 연기됐고, 크랭크업 3년 만에야 공개가 확정됐다. 곽도원이 시청자를 만나는 것은 2022년 '구필수는 없다' 뒤 처음이다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr

