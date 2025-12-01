광주 서구 '정용욱 시설관리공단 이사장' 임명

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

기획실장·청소행정과장·문화경제국장 등 역임



광주광역시 서구는 1일 서구시설관리공단 제3대 이사장에 정용욱 전 서구청 자치행정국장을 임명했다고 밝혔다. 임기는 오는 2일부터 3년이다.

서구 시설관리공단 이사장에 정용욱 전 국장 임명. 광주 서구 제공

서구시설관리공단은 행정안전부 지방공기업 경영평가에서 3년 연속 최하위 등급을 받으며 공단 신뢰 회복과 경영체계 재정비가 시급한 과제로 지적돼 왔다.

이에 따라 서구는 공모 절차와 서구의회 인사청문회를 거쳐 조직 전반의 혁신을 이끌 수 있는 현장 이해력과 행정 종합 역량을 갖춘 정용욱 전 국장을 이사장으로 임명했다.

정용욱 신임 이사장은 1993년 7급 공채로 공직에 입문해 기획실장, 청소행정과장, 문화경제국장, 자치행정국장 등을 역임하며 인사·조직, 환경, 노동조합, 문화·체육 등 행정 주요 분야를 두루 거치며 조직 운영 전반에 정통한 행정 전문가로 평가받는다.

정 이사장은 "지금은 공단의 신뢰 회복과 조직 역량 강화가 최우선 과제이다"며 "공공시설물의 효율적 관리를 통한 주민행복과 복리 증진이라는 공단 본연의 목표 달성을 위해 직무분석을 통한 조직 효율화, 안전시스템 확충, 내부 상생협력 문화 구축 등에 최선을 다하겠다"고 말했다.





김이강 서구청장은 "정용욱 이사장은 공단 대행사업과 관련한 실무를 두루 경험한 행정 전문가로 서구시설관리공단의 위기 상황을 정확히 진단하고 경영 정상화를 이끌 적임자이다"며 "신임 이사장의 임명을 계기로 노사가 함께하는 혁신을 통해 시민이 체감할 수 있는 변화를 이끌어 주길 바란다"고 말했다.





