[특징주]한솔케미칼, 삼성전자 P4 라인 전환 수혜 기대감에 강세…신고가

한솔케미칼이 삼성전자의 평택 P4 공장 라인 전환 수혜 기대감이 반영되며 강세를 보이고 있다. 장중 52주 신고가를 기록했다.

1일 오전 9시12분 현재 한국거래소에서 한솔케미칼은 전일 대비 4000원(1.68%) 오른 24만2000원에 거래되고 있다. 장중 25만500원까지 오르며 52주 신고가를 다시 썼다.





이날 키움증권은 한솔케미칼에 대해 2026~2028년 실적 전망치를 상향 조정하고 목표주가를 30만원으로 올렸다. 박유악 키움증권 연구원은 "삼성전자의 내년 D램 자본투자(CapEx)는 166억달러를 기록할 것으로 예상되는데 해당 CapEx는 P4 설비투자와 P5 인프라 건설에 투자되고 일부는 P4의 클린룸 공간 전환(파운드리→D램)에 사용될 것"이라며 "따라서 한솔케미칼의 과산화수소 수요가 크게 증가할 것"이라고 말했다. 이어 "고객들의 설비투자 및 가동 스케줄은 한솔케미칼의 실적 및 주가 상승의 큰 모멘텀으로 작용할 것"이라고 덧붙였다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr

