'1인1표제' 반대 민주당원들 집회…정청래 대표 사퇴 요구

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

더불어민주당이 다음 달 5일 이른바 '1인1표제'를 위한 당헌·당규 개정을 확정할 예정인 가운데 일부 당원들이 반대 집회를 열고 정청래 대표의 사퇴를 요구했다.

AD

주최 측 추산 300여명의 당원들은 29일 서울 영등포구 국회 앞에서 집회를 열고 대의원과 권리당원의 표 가치를 1인 1표로 동등하게 하는 당헌·당규 개정이 졸속으로 추진되고 있다고 주장했다.

한 참석자는 "불투명하고 탈법적인 행태를 저지르는 정청래 대표에 대해 더 이상 참을 수 없기 때문에 이 자리에 모였다"며 "하라는 내란 종식은 안 하고 내년에 연임해 총선 때 당권을 쥐려는 게 그의 목표"라고 말했다.

또 다른 참석자는 "우리는 1인1표제를 반대하는 것이 아니다. 준비됐을 때 하라는 것"이라며 "준비 없이 하는 짓은 신천지에 앞문을 열어주고 통일교에 뒷문을 열어주고 '딴지'의 댓글단이 와서 마음껏 농단할 수 있게 만드는 조작 선거가 될 뿐"이라고 주장했다.

정 대표는 당원 주권 시대를 열겠다는 목표로 1인1표제 도입을 추진 중이다.





AD

당헌·당규 개정으로 대의원제를 사실상 폐지될 경우 텃밭인 호남과 강성 지지층의 영향력이 세지고 영남 등 취약 지역은 과소 대표될 수 있다는 우려와 함께 정 대표가 내년 8월 전당대회에서 자신에 유리하게 룰을 바꾸고 있다는 비판 등이 나왔다. 민주당은 친명계 모임 등까지 비판하자 당헌·당규 개정 의결을 일주일 연기하고 보완책 마련에 들어갔다.





변선진 기자 sj@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>