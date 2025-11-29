서울 100억짜리 불꽃 쏜 한화, 부산엔 23억 '받고' 연출

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

서울세계불꽃축제는 사회공헌 명목으로 전액 부담

부산불꽃축제는 시 예산 23억원 용역비로 진행

서울과 부산에서 진행되는 불꽃축제의 비용 구조가 크게 다르다는 사실이 알려지면서 형평성 논란이 제기되고 있다. 서울세계불꽃축제는 한화그룹이 전액을 부담하는 반면, 부산불꽃축제는 오히려 부산시가 한화에 용역비를 지급하는 방식이기 때문이다.

부산시의회 김효정 의원(국민의힘·북2)은 29일 "한화그룹이 20여년간 사회공헌 사업으로 서울 불꽃축제를 운영하며 매년 100억원 이상을 투입해왔다"고 밝혔다. 한화는 올해도 "시민 안전과 관람 환경 개선"을 내세우며 기존 예산 외 추가로 30억원 넘는 비용을 들였다.

서울세계불꽃축제의 화려한 불꽃이 밤하늘을 수놓고 있다.

반면, 올해 20회를 맞은 부산불꽃축제 총비용은 39억원이다. 이 가운데 부산시가 편성한 예산이 23억원이며, 나머지 16억원은 협찬금과 유료 관람권 판매 수익으로 충당됐다. 예산 23억원이 모두 한화그룹에 '불꽃 연출 용역비'라는 형태로 지급됐다.

결국 한화가 서울 행사에는 사회공헌 명목으로 수백억 원을 스스로 부담하면서, 부산 행사에서는 예산을 받아 사업을 수행하는 구조가 굳어졌다는 것이 김 의원의 지적이다.

한화 측은 "서울 축제는 처음부터 우리 그룹의 사회공헌 프로젝트였던 반면 부산 축제는 계약 기반으로 진행되는 별도 행사"라며 두 사업의 성격이 다르다는 입장을 전한 것으로 알려졌다.

그러나 김 의원은 시민 정서와는 다른 결과를 낳고 있다고 지적했다. 그는 "같은 회사가 연출하는 불꽃축제인데 서울은 기업이 비용을 대고, 부산은 시민 세금으로 운영되는 방식은 납득하기 어렵다는 의견이 적지 않다"며 "불공정하다는 인식이 생길 수 있다"고 주장했다.





이어 "부산시가 한화와 보다 적극적으로 협의해 지역과 기업이 함께 이익을 나눌 수 있는 구조를 마련해야 한다"며 "부산시·한화·시민이 모두 가치를 창출하는 방향으로 축제 모델을 재설계해야 한다"고 강조했다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr

