완도군, 중국 후베이성과 '해양치유 관광' 맞손

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

후베이성 기업 대표단 팸투어

전남 완도군은 28일 중국 후베이성 기업 대표단이 완도를 방문해 해양치유 관광 등 협력 방안을 논의했다고 28일 밝혔다.

이번 방문에는 후베이성 경제·관광·무역 분야 기업 관계자 10명이 참여했다. 대표단은 완도타워와 이순신 기념관 등 주요 관광지를 둘러보고, 전복·해조류 가공 시설을 방문했다. 이어 완도해양치유센터에서는 해양치유 체험과 전복 따기, 전복 김밥 만들기 등 프로그램을 경험했다.

중국 후베이성 기업 대표단은 완도를 방문해 해양치유 관광 등 협력 방안을 논의했다. 완도군 제공

AD

대표단은 완도의 청정 자연과 해양자원을 활용한 치유 프로그램에 관심을 보였다. 협력 논의에서는 ▲치유관광 공동 상품 개발 ▲문화 관광단 교류 ▲완도 치유관광 홍보·마케팅 ▲수산식품 교류 확대 등 실질적 모델이 제시됐다.

대표단 관계자는 "완도는 해양 환경이 뛰어나고 관광 시설도 잘 갖춰져 있어 치유 관광에 최적지"라며 "앞으로 기업과 기관 간 교류를 확대해 공동 사업 추진을 적극적으로 검토하겠다"고 말했다.

군은 이번 팸투어를 계기로 후베이성과의 교류와 협력 범위를 확대할 계획이다.





AD

신우철 군수는 "우리 군은 이순신 장군과 명나라 진린 장군의 역사적 인연이 깊은 곳"이라며 "중국과 문화 관광 네트워크를 강화해 단체 관광객 유치에 힘쓰겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>