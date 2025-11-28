공주시 내년 예산 1조 506억 원 편성…청년·복지·안전 대폭 확대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지역경제 회복·교육·미래세대 투자 강화…핵심 현안사업도 속도

공주시청 전경

충남 공주시가 2026년도 예산안을 총 1조 506억 원 규모로 편성해 공주시의회에 제출했다.

시는 지역경제 회복, 청년·복지·안전 분야의 핵심 사업에 집중 투자해 시민 체감도를 높이겠다는 방침이다.

시는 내년도 일반회계와 특별회계 예산안을 편성해 시의회에 제출했다고 28일 밝혔다.

시에 따르면 내년도 예산 규모는 올해보다 441억 원(4.38%) 늘어난 1조 506억 원으로, 일반회계는 9504억 원, 특별회계는 1002억 원이다.

시는 긴축재정 기조를 이어가면서도 '선택과 집중' 원칙을 바탕으로 현안사업 추진, 민생 안정, 미래 성장 기반 확충에 중점을 두고 가용재원을 배분했다고 설명했다.

지역경제 회복과 일자리 확충을 위해 지역공동체·노인·장애인 일자리사업 219억 원을 비롯해 소상공인 카드수수료 지원 8억 원, 소상공인 특례보증 12억 원, 착한가격업소 인센티브 1억 원이 반영됐다.

교육경비 63억 원, 교육발전특구 조성 28억 원, 학교 무상급식 25억 원 등 지역 인재 육성을 위한 예산도 강화했다.

청년과 미래 세대를 위한 지원책도 확대됐다. 결혼장려금 7억 원, 출산장려금 14억 원, 다자녀가구 주택·전세자금 대출이자 지원 10억 원, 청년월세 지원 8억 원 등이 배정되며 청년 정착 기반을 마련한다는 계획이다.

복지 분야에는 생계급여 286억 원, 기초연금 904억 원, 장애인연금 55억 원 등 취약계층과 고령층의 생활안정을 위한 예산이 크게 편성됐다. 영유아 및 만 3~5세 보육료 85억 원, 부모급여 44억 원, 한부모가족 양육비 16억 원 등 아동·가정 지원 체계도 두텁게 마련됐다.

재난안전과 환경개선을 위한 예산도 확대됐다. 자연재해 위험개선지구 정비 119억 원, 평목지구 하천환경 정비 10억 원, 2025년 집중호우로 인한 소하천 재해복구 104억 원, 산지재해 복구 4억 원 등 재해 예방·복구 사업이 대거 포함됐다.

동현지구 스마트 창조도시 조성 40억 원, 국도 23호선 램프 설치 48억 원, 금흥동 서우마트~공주정보고 도로개설 20억 원, 시도 8호·26호 확·포장 공사 57억 원, 유구읍 행정복지센터 신축 56억 원 등 주요 SOC·도시 인프라 사업 예산도 반영됐다.

최원철 시장은 "2026년 예산안은 민선 8기 공약사업을 본격 추진하고 시민 삶의 질을 높이기 위한 필수 예산"이라며 "시의회와 적극 소통해 원활한 예산 심의가 이뤄지도록 하겠다"고 말했다.





한편 공주시의 2026년도 본예산안은 시의회 심의를 거쳐 오는 12월 15일 최종 확정될 예정이다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr

