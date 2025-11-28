[특징주]링크솔루션, 3D 프린팅 실적 성장 기대감에 강세

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

링크솔루션이 장 초반 강세다.

28일 오전 9시 5분 기준 링크솔루션은 전일 대비 8.58%(2600원) 급등한 3만2900원에 거래되고 있다.

회사가 진행 중인 로봇, 데이터센터 등 3D 프린팅 프로젝트가 본격화되는 2027년부터 유의미한 실적 성장이 기대된다는 분석이 나오면서 투자심리를 끌어올린 것으로 풀이된다.

링크솔루션은 산업용 3D 프린터 제조 및 프린팅 서비스를 결합한 토털 솔루션 제공 업체로 로봇, 데이터센터, 모빌리티, 국방 등 다양한 분야에서 3D 프린팅 프로젝트를 진행 중이다. 최근에는 대전에 약 490억원을 투자해 3D 프린팅 파운드리 공장을 건설하며 수익 구조를 서비스 중심으로 전환하고 있다.





강경근 NH투자증권 연구원은 "해당 공장은 2026년 말 준공 예정으로 연 700억원 규모의 생산능력(CAPA)을 확보할 것"이라며 "이를 통해 장비 판매 비중을 낮추고 수익구조를 서비스 중심으로 전환할 계획이다. 현재 진행 중인 프로젝트를 고려하면, 공장 가동 시점에 의미 있는 수준의 수주 확보가 가능할 것"으로 내다봤다.

김진영 기자 camp@asiae.co.kr

