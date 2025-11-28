본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

10월 반도체 생산 -26.5% 급감…산업생산 -2.5%(상보)

세종=이은주기자

세종=이동우기자

입력2025.11.28 08:39

수정2025.11.28 09:06

시계아이콘01분 20초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

10월 산업활동동향

10월 반도체 생산이 급감하면서 전산업생산은 한 달 만에 마이너스로 전환했다. 반도체 생산은 1982년 10월 이후 43년 만에 가장 크게 감소했다. 긴 추석 연휴와 민생회복 소비쿠폰 지급 영향으로 소매판매는 전월보다 3.5% 증가했지만, 긴 연휴의 영향으로 설비투자와 건설기성은 두 자릿수의 감소세를 나타냈다.

10월 반도체 생산 -26.5% 급감…산업생산 -2.5%(상보)
AD

국가데이터처가 28일 발표한 ‘2025년 10월 산업활동동향’을 보면 전산업생산은 공공행정에서 생산이 늘었으나 광공업, 건설업, 서비스업에서 생산이 줄면서 전월보다 2.5% 감소했다. 2020년 2월(-2.9%) 이후 가장 크게 감소한 것이다. 광공업 생산은 반도체에서 생산이 -26.5% 줄면서 전월대비 -4.0% 감소했다.


특히 반도체 생산은 1982년 10월(-33.3%) 이래로 43년 만에 가장 크게 감소한 것으로 나타났다. D램과 플래시 메모리 등 메모리 반도체 생산 감소 영향이 컸다. 이두원 국가데이터처 경제동향통계심의관은 “다만 반도체는 지난달 역대 최고치를 기록한 기저효과가 있었던 데다가, 최근 들어 반도체 가격이 20% 가까이 급등한 데 따른 영향이 있었다”며 “숫자상으로는 크게 감소했지만 전체적인 반도체 업황 자체는 좋은 것으로 보고 있다”고 설명했다. 그는 "산업생산은 물량 지수를 산출하다 보니까 큰 급격한 반도체 가격 상승이 전체적으로 물량을 좀 감소시키는 효과도 있다"고 덧붙였다.


광공업 생산에서 제조업만 떼서 보면 생산은 전월보다 3.9% 감소했다. 전년동월대비로도 제조업 생산은 -8.3% 감소한 것으로 나타났다. 제조업 출하도 전월보다 -2.2% 감소했다. 다만 제조업 재고는 전월보다 1.9% 감소한 것으로 나타났다. 서비스업 생산은 보건·사회복지(1.7%), 예술·스포츠·여가(9.4%)에서 늘었지만, 도소매 (-3.3%) 등에서 줄면서 전월보다 -0.6% 감소했다. 도소매업의 경우 건축자재 도매업, 기타 전문 도매업에서 감소가 두드러졌다는 설명이다.


지난달 설비투자는 전월 대비 14.1% 감소한 것으로 나타났다. 반도체제조용기계 등 기계류(-12.2%) 및 자동차 등 운송장비(-18.4%)에서 투자가 모두 줄어들었다.


건설기성 역시 건축(-23.0%) 및 토목(-15.1%)에서 공사실적이 모두 줄어 전월보다 -20.9% 감소했다. 1997년 7월 통계 작성 이래 최대 감소다. 지난 9월 12.3% 늘면서 반등에 성공했지만 한 달 만에 마이너스로 전환했다. 이 심의관은 “건설 사업 자체가 좋지 않은 가운데 긴 연휴 등 영향으로 실질적인 조업일수가 감소한 영향이 미쳤을 것으로 보인다”고 설명했다.


소매 판매는 전월대비 3.5% 증가한 것으로 나타났다. 2023년 2월(6.1%) 이후 32개월 만에 최대로 증가했다. 국가데이터처는 10월 추석 연휴 효과와 함께 민생회복 소비쿠폰 등 정부의 소비 진작책 시행 등이 영향을 미쳤다고 설명했다. 승용차 등 내구재(-4.9%)에서 판매가 줄었지만, 음식료품 등 비내구재(7.0%), 의복 등 준내구재(5.1%)에서 판매가 늘어 전월보다 증가했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

현재의 경기 흐름을 살펴볼 수 있는 동행종합지수 순환변동치는 99.0(2020년=100 기준)으로 전월보다 0.4포인트 하락했다. 향후 경기를 내다볼 수 있는 선행종합지수 순환변동치는 102.2로 전월 대비 보합을 기록한 것으로 나타났다.




세종=이은주 기자 golden@asiae.co.kr
세종=이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
전력산업대전환
  • 25.11.2807:35
    "직류로 만드는 세상"…LS일렉트릭 DC팩토리에 가다⑤
    "직류로 만드는 세상"…LS일렉트릭 DC팩토리에 가다⑤

    편집자주전력산업이 자동차, 반도체 이어 우리 산업의 효자종목으로 떠오르고 있다. 전력은 오랫동안 산업 분야에선 '조력자' 역할에만 그쳤다. 하지만 인공지능(AI) 데이터센터와 전기차, 재생에너지 확산으로 전력 수요가 폭증하면서 해외에서도 찾는 K산업의 주역이 된 것이다. LS일렉트릭 등 국내 전력기기 4사가 확보한 일감만 33조원어치다. 수출과 일자리 창출에 기여하는 성장 산업으로 자리매김했다. 전력업계의 관심은 선

  • 25.11.2807:35
    "DC 연구에만 15년 투자했다"…'퍼스트 무버' 도전하는 LS일렉트릭⑤
    "DC 연구에만 15년 투자했다"…'퍼스트 무버' 도전하는 LS일렉트릭⑤

    편집자주전력산업이 자동차, 반도체 이어 우리 산업의 효자종목으로 떠오르고 있다. 전력은 오랫동안 산업 분야에선 '조력자' 역할에만 그쳤다. 하지만 인공지능(AI) 데이터센터와 전기차, 재생에너지 확산으로 전력 수요가 폭증하면서 해외에서도 찾는 K산업의 주역이 된 것이다. LS일렉트릭 등 국내 전력기기 4사가 확보한 일감만 33조원어치다. 수출과 일자리 창출에 기여하는 성장 산업으로 자리매김했다. 전력업계의 관심은 선

  • 25.11.2706:30
    ④12兆 '서해안 에너지고속도로 사업' 큰 장 선다…분주한 K전력
    ④12兆 '서해안 에너지고속도로 사업' 큰 장 선다…분주한 K전력

    편집자주전력산업이 자동차, 반도체 이어 우리 산업의 효자종목으로 떠오르고 있다. 전력은 오랫동안 산업 분야에선 '조력자' 역할에만 그쳤다. 하지만 인공지능(AI) 데이터센터와 전기차, 재생에너지 확산으로 전력 수요가 폭증하면서 해외에서도 찾는 K산업의 주역이 된 것이다. LS일렉트릭 등 국내 전력기기 4사가 확보한 일감만 33조원어치다. 수출과 일자리 창출에 기여하는 성장 산업으로 자리매김했다. 전력 업계의 관심은

  • 25.11.2706:30
    "GPU 넘쳐도 전력 없으면 무용지물"…'AI 대동맥' 뚫어라④
    "GPU 넘쳐도 전력 없으면 무용지물"…'AI 대동맥' 뚫어라④

    "지금 우리가 겪고 있는 가장 큰 문제는 컴퓨팅 과잉이 아니라 전력입니다. 전력과 가까운 곳에 충분히 빠르게 시설을 건설할 수 있는 능력이 부족하죠. 그것이 안 되면 창고에 칩을 잔뜩 쌓아두고도 실제로 꽂아서 사용할 수 없습니다." 사티아 나델라 마이크로소프트(MS) 최고경영자(CEO)는 이달 초 미국의 경제 팟캐스트 BG2에 출연해 "향후 2~3년 안에 그래픽처리장치(GPU) 공급 과잉이 발생할 수 있느냐"는 질문에 이렇게 답했

  • 25.11.2706:30
    ④송전 넘어 배전으로…10조원 장기 배전 투자 시동
    ④송전 넘어 배전으로…10조원 장기 배전 투자 시동

    재생에너지 확대에 따라 송전에 이어 국내 배전 투자가 확대되면서 전력 업계의 기대감도 커지고 있다. 27일 전력 업계에 따르면 한국전력은 제1차 장기배전계획에 따라 2024년부터 2028년까지 5년간 10조2000억원을 투자할 계획이다. 한전은 2028년까지 5년간 255회선, 6476서킷킬로미터(c-㎞)를 신설할 계획이다. 장비 배전 계획은 분산에너지활성화 특별법에 따른 것으로 한전은 앞으로 2년마다 5년 이상의 장기 배전 계획을 수

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.2714:14
    "현장에서는 이미 명파 VS 청파 전쟁 중"
    "현장에서는 이미 명파 VS 청파 전쟁 중"

    정청래 더불어민주당 대표는 '현장형' 정치인이다. 그의 SNS 메인 사진이 모든 걸 말해준다. 수해 복구 봉사 활동 등을 가면 대충 하는 게 아니라 내 일처럼 한다. 이런 면에서 성남시장-경기도지사를 거친 '행정가형'인 이재명 대통령과는 결이 다른 측면이 있다. 정 대표는 대학 시절 건국대 조국통일위원장을 지낸 '586그룹'이다. 미 대사관저를 점거해 구속되기도 했다. 그러나 '586그룹' 메인은 아니었다. 김민석 송영길 우상

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

이시각 랭킹 뉴스

09:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기