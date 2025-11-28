"청년 창업가 교류의 장"…중진공, K-유니콘 드림쇼 2025 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'청년창업, 상상 이상의 미래로' 슬로건

유관기관 관계자 등 500여명 참석

중소벤처기업부는 중소벤처기업진흥공단과 함께 서울 마포구 레이어 스튜디오11에서 'K-유니콘 드림쇼 2025'를 개최했다고 28일 밝혔다.

경남 진주 중소벤처기업진흥공단 외관. 중진공

AD

이번 행사는 올해 입교한 청년창업사관학교(청창사) 15기 850명과 글로벌창업사관학교(글창사) 6기 60명의 성과를 공유하고, 선후배 간 교류를 강화하기 위해 마련됐다. 특히 올해 행사는 '청년창업, 상상 이상의 미래로'를 슬로건 잡아 청년 창업가의 도전 발자취를 되돌아보며, 글로벌 유니콘 기업으로 도약하겠다는 의지를 담았다.

행사에는 강석진 중진공 이사장, 이재필 기술보증기금 상임이사, 전화성 초기투자 AC 협회장 등 유관기관 관계자를 비롯해 청창사·글창사 입교·졸업 기업, 액셀러레이터(AC)·벤처캐피탈(VC), 글로벌 진출 프로그램 멘토 등 약 500여 명이 참석했다.

행사 주요 프로그램은 ▲청창사·글창사 입교기업의 기업설명회(IR) ▲창업 선후배 네트워킹 행사 ▲제조·유통·투자 등 기술·경영 전문가 상담 ▲입교기업 우수제품 전시 및 기술 시연 등으로 진행됐다.

특히 이날 행사에서는 2011년 출범한 청창사의 누적 성과를 공유하고, 유망 창업기업을 체계적으로 육성하기 위한 '학년제 도입' 등 향후 운영 방향도 소개됐다.

청창사의 학년제는 내년부터 창업생태계 변화를 반영해 스마트, 딥테크, 글로벌, 지속가능성을 중심으로 한 특화 프로그램으로 추진된다. 기존 1년 단년제 구조를 1학년 기본 과정과 2학년 딥테크·글로벌 심화 과정으로 개편해 기업 성장 단계별 맞춤형 지원을 강화한다.





AD

강석진 중진공 이사장은 "이번 드림쇼를 계기로 청년 창업가의 혁신 의지를 북돋고, 글로벌 유니콘 기업으로 우뚝 설 수 있는 기반이 마련되기를 기대한다"며 "앞으로도 체계적인 지원과 네트워킹을 통해 청년창업 생태계를 선진화하기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>