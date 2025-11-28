폐업 소상공인 취업·전직수당 '22% 세금 공제' 없앤다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

취업연계·전직장려수당 기타소득세 면제

기납부 분은 경정청구로 환급…"순차 안내"

소상공인시장진흥공단은 이달부터 폐업(예정) 소상공인이 받는 취업연계수당과 전직장려수당에 대해 22% 부과하던 기타소득세를 면제한다고 28일 밝혔다.

소진공은 폐업(예정) 소상공인의 재기를 돕기 위해 '희망리턴패키지' 사업을 통해 ▲취업교육 ▲취업연계수당 ▲전직장려수당 등을 패키지로 지원하고 있다. 폐업 소상공인이 고용노동부의 국민취업지원제도에 참여해 취업교육을 이수하면, 매달 20만원씩 최대 6개월간 취업연계수당을 받는다. 구직활동 지원을 위한 전직장려수당은 2회에 걸쳐 최대 100만원까지 지급된다.

그동안 취업연계·전직장려수당 모두 과세 대상에 포함돼 소진공이 지급액의 22%를 원천징수 후 국세청에 납부했다. 때문에 실제 수령 금액이 줄어들어 생활 안정 지원 효과가 축소된다는 불만이 제기돼 왔다.

소진공은 제도 개선을 위해 올해 초부터 관계기관들과 협의해 온 끝에 최근 국세청으로부터 취업연계·전직장려수당이 생계지원비 성격으로 기타소득에 해당하지 않는다는 답변을 받았다.

소진공은 이달분부터 취업연계·전직장려수당을 세금 공제 없이 전액 지급할 예정이다. 기존에 세금을 낸 폐업 소상공인은 경정청구를 통해 세금을 환급받을 수 있다. 다만 2025년 수령자의 경우 2026년 5월 종합소득세 신고기간 후 경정청구가 가능하다.





소진공은 경정청구 대상자들에게 관련 내용을 순차적으로 안내할 예정이다.





