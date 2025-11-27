홍천군 이수아 민원정책팀장, 제29회 민원봉사대상 본상 수상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전국 최초 무인민원발급기 외국어 UI 지원서비스 시행

무인민원발급기 수수료 무료화 추진 등 창의적인 민원시책 발굴

강원도 홍천군 민원과 이수아 민원정책팀장이 27일 열린 제29회 민원봉사대상에서 본상을 수상했다.

강원도 홍천군 민원과 이수아 민원정책팀장이 27일 열린 제29회 민원봉사대상에서 본상을 수상하고 있다. 홍천군 제공

민원봉사대상은 지난 1997년부터 행정안전부와 SBS가 공동 주관하고 농협중앙회에서 후원하는 전국 최고의 공무원상으로, 민원 현장에서 국민 편익 향상을 위해 노력하는 창의적이고 헌신적인 공무원을 선발해 시상한다.

이수아 팀장은 25년 넘게 민원 행정 분야에 몸담으며 군민 중심 행정 실현을 위해 다양한 혁신 정책을 추진해 왔다. 특히 외국인 주민을 위한 '무인민원발급기 외국어 UI 지원 서비스'를 전국 최초로 구축해 혼인 증명서 등 7종 민원서류의 베트남어 등 4개 언어를 지원하여 외국인 주민의 민원 접근성을 크게 높였다. 해당 서비스는 전국 50개 지자체가 벤치마킹하는 등 확산 효과도 컸다.

또한 모바일 주민등록증 IC칩 발급 수수료 전면 무료화, 무인민원발급기 발급 수수료 전면 면제 및 관내 읍면 24시간 무인민원발급기 운영, 학교 밖 청소년 장학사업 신설 등 군민 생활과 직결되는 정책을 다수 주도하며 실질적 편익과 적극 행정 면모를 보여왔다.





이수아 팀장은 " 이번 수상은 함께 고민하고 협력해 준 동료와 홍천군민 모두의 결과"라면서 "앞으로도 낮은 자세로 주민과 소통하며 더 행복한 홍천군을 만들도록 노력하겠다"고 소감을 전했다.





홍천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

