경찰·노동부, '노동자 사망사고' 관련 한화오션 거제사업장 압수수색

한화오션 거제사업장. 한화오션 제공

경찰과 고용노동부가 지난달 하도급 업체 노동자 사망 사고와 관련해 한화오션 경남 거제사업장을 압수수색했다.

경남경찰청 형사기동대와 고용노동부 창원지청은 27일 오전 한화오션 거제사업장에 대한 압수수색에 돌입해 사고 관련 자료를 수집 중으로 파악됐다.

압수수색에는 인력 40여명이 투입된 것으로 알려졌다.

지난달 17일 오전 10시 40분께 한화오션 거제사업장에서 크레인으로 선박 발판 구조물 설치가 이뤄지던 중 8m가량 철제 구조물이 넘어지며 아래쪽에서 일하던 60대 남성 A 씨를 쳤다.

이 사고로 A 씨가 크게 다쳐 병원으로 급히 옮겨졌으나 이날 오전 숨을 거뒀다.

현재 경찰은 업무상과실치사 혐의로, 노동부는 중대재해처벌법과 산업안전보건법 위반 혐의로 한화오션 대표이사 등을 입건해 수사 중이다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr

