환율·집값 우려에 기준금리 또 동결 [3분 브리프]

[한 눈에 읽기]

①한은, 금리동결하며 인하종료 가능성 시사…내년 성장률 1.8%로 ↑

②은행권, 유통업체와 제휴 확대…플랫폼 경쟁 대응·고객기반 확대 목적

③코오롱티슈진, TG-C 기대감에 52주 신고가…이달 53% 상승

MARKET INDEX : Year to date

○미 뉴욕증시 추수감사절 맞아 휴장…28일은 '반장'

○AI 거품론 완화·금리인하 기대…'산타 랠리' 불 붙나

○Fed 베이지북, 소비 지출 감소 지적…12월 금리 인하 전망 85%

Top3 NEWS

■ "韓 성장률, 내년보다 내후년 좋다"…부동산·환율 불안, 한은 11월 '금리 동결' ○"올해 1.0%·내년 1.8%·2027년 1.9% 성장 전망"

○수출, 美 관세 영향 본격화에도 "반도체가 이끈다"

○금리 4연속 동결, 2.50% 유지…환율·부동산 불안 점검해야

■ 은행x유통 합종연횡… 은행권 유통업체들과 손잡는 까닭 ○하나-맥도날드·국민-GS리테일·신한-올리브영

○유통채널과 협업해 고객기반 확대

○데이터 및 저원가성예금 확보에 유리

■ 외국인이 사들인 코오롱티슈진, 다시 쓰는 신고가 ○이달 들어 주가 53% 상승…시가총액 5.7조

○거래 재개 후 최저가 대비 주가 8배 올라

○골관절염 치료제 임상 내년 3월 종료

그래픽 뉴스 : 12兆 '서해안 에너지고속도로 사업' 큰 장 선다…분주한 K전력

○LS일렉트릭, HVDC 핵심 설비 국산화 속도

○정부, 서해안 에너지 고속도로 사업에 약 11조원 투입

○국내 전력업계, 대규모 HVDC 사업 선점 경쟁 본격화

the Chart : 국내은행, 9월 말 부실채권비율 0.57%…전년比 0.04%P↑

○국내은행 부실채권비율 0.57%로 전년 대비 상승

○부실채권 규모 16.4조원…기업여신 비중 가장 커

○금감원, 부실채권 관리·건전성 모니터링 강화 예정

오늘 핵심 일정

○국내

코스닥 삼성스팩12호 상장, 확정공모가 2000원

○해외

00:00 미국 건축승인건수 (9월)

00:00 미국 자동차 제외 소매 재고 (9월)

08:30 일본 도쿄 근원 소비자물가지수 (YoY) (11월)

16:00 독일 소매판매 (MoM) (10월)

16:45 프랑스 소비자물가지수 (MoM) (11월)

17:00 스위스 GDP (QoQ) (3분기)

22:30 캐나다 GDP (MoM) (9월)





◇점심&퇴근길 날씨 ○최저기온 -1℃( ▼ 6 ℃ ) ｜최고기온 : 7℃( ▼ 3℃)

○강수확률 오전 0%｜오후 0%

○미세먼지 오전 보통｜오후 보통

3분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스. 매일 8시 발행.





