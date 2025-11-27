진주시, '2025 대한민국 지방시대 엑스포' 참가

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

하모·진주실크 호응…지역 브랜드가치 홍보성과 거둬



경남 진주시가 울산전시컨벤션센터에서 열린 '2025 대한민국 지방시대 엑스포'에서 진주시 관광 캐릭터 '하모'와 '진주 실크'를 전시해 관람객들에게서 높은 관심과 호응을 얻으면서 최고의 인기를 누렸다고 27일 밝혔다.

이번 엑스포는 지방시대위원회, 행정안전부, 산업통상자원부, 울산광역시가 주최하고 중앙부처, 시도, 교육청, 지방 4대 협의체 등이 참여하는 전국 규모의 행사로, 정책 전시와 17개 시도의 '굿즈' 전시 등 다양한 프로그램이 운영됐다.

진주시 ‘대한민국 지방시대 엑스포’ 참가 부스 현장 사진

AD

진주시는 '지방정부 캐릭터 전시'와 '17개 시도 굿즈 전시회'에 관광 캐릭터인 '하모'와 진주의 대표 특산품인 '실크' 상품을 함께 선보였다.

행사 기간에 관광 캐릭터 하모는 귀여운 외형과 한복을 입은 모습으로 관람객들의 시선을 사로잡으며 "지역 캐릭터 중 가장 인상적"이라는 평가를 받았고, 현장에서 진행한 이벤트를 통해 배포된 '하모 굿즈' 역시 큰 관심을 불러일으켰다.

이와 함께 진주 실크 스카프와 넥타이 및 실크 화장품 전시도 많은 방문객의 발길을 끌었으며, 직접 촉감을 체험한 관람객들은 "사용감이 부드럽고 고급스럽다"는 반응을 보이는 등 관광 캐릭터 하모와 진주 실크 모두 현장에서 높은 만족도를 얻었다.

이처럼 진주시는 이번 엑스포에서 하모와 진주 실크의 인기에 힘입어 지역 브랜드의 가치를 널리 홍보하는 큰 성과를 거둔 것으로 평가하고 있다.





AD

진주시 관계자는 "이번 엑스포 참여를 통해 진주시 관광 캐릭터 하모와 진주 실크의 가치를 전국 관람객에게 효과적으로 홍보할 수 있었다"며 "앞으로도 진주만의 고유한 문화·산업 자원과 캐릭터 콘텐츠를 적극적으로 발굴해 관광 경쟁력을 더욱 강화하겠다"고 말했다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>