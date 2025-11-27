양천구, ‘올해의 SNS 블로그’ 최우수상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

5개 카테고리 체계적 운영

누적 방문자 2000만명 돌파

서울 양천구(구청장 이기재)가 ‘2025 올해의 SNS’ 기초자치단체 블로그 부문에서 최우수상을 수상했다고 27일 밝혔다. 이번 시상식은 한국프레스센터에서 열렸으며, (사)한국소셜콘텐츠진흥협회와 (사)의회정책아카데미가 주관하고 과학기술정보통신부가 후원한다.

‘2025 올해의 SNS 블로그’ 부문 최우수상 수상 기념 사진. 양천구 제공.

올해 11회를 맞은 ‘올해의 SNS’는 공공기관 및 기업의 SNS 운영 실적과 콘텐츠 품질을 종합 평가해 우수 기관을 선정하며, 게시물 수와 방문자 수 같은 정량평가(40%)와 콘텐츠 질, 스토리텔링 등 전문가 심사(60%)를 거쳤다.

양천구는 공식 블로그를 ‘브리핑 양천’, ‘알림 양천’, ‘필독 양천’, ‘생생 양천’, ‘꿀팁 양천’ 등 5개 카테고리로 나누어 체계적으로 운영해왔다. 주민 눈높이에 맞춘 정책, 재난안전 정보, 생활 정보, 구민 참여 콘텐츠 등 약 6400건 게시물이 등록됐으며, 누적 방문자 수는 2000만 명을 넘어섰다.

특히 ‘브리핑 양천’은 도시개발, 보육, 복지 등 주민 관심 정책을 스토리텔링 형식으로 쉽고 공감되게 전달하며, 양천구 캐릭터 ‘볼빵빵 해우리’를 활용해 기자 취재 형식의 콘텐츠를 선보여 호평받았다.





이기재 양천구청장은 “양천 블로그는 행정의 언어가 아닌, 주민의 언어로 소통하며 구정과 생활을 잇는 창구 역할을 해왔다”며 “앞으로도 블로그는 물론, 인스타그램·페이스북 등 다양한 SNS 채널을 통해 보다 쉽고 친근하게 정책을 전달하며 주민과의 소통을 이어가겠다”고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

