본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

"국교위, '정책 분석' 없는 특위될라…전문역량 갖춘 전문위원 필요"

오주연기자

입력2025.11.27 06:00

시계아이콘01분 13초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

'전문가'보다 '이해관계자' 중심
각기 제 주장만 하다 특위 마칠 우려 높아
특위 논의 뒷받침해줄 '전문위원(실)' 있어야

국가교육위원회가 9개 특별위원회(특위) 구성에 속도를 내고 있지만, 정작 특위 활동을 뒷받침할 '전문위원(실)'이 없어 운영의 실효성이 떨어질 수 있다는 우려가 나온다. 현장 의견을 대변하는 이해관계자 중심의 특위 운영만으로는 의제 설정과 합의 도출이 쉽지 않아, 예산·법·정책을 종합적으로 분석할 전문 지원 체계가 필요하다는 지적이다.


"국교위, '정책 분석' 없는 특위될라…전문역량 갖춘 전문위원 필요" 연합뉴스
AD

26일 이덕난 국회 입법조사처 교육문화팀장(전 대한교육법학회장)은 여의도 국회 입법조사처에서 한 인터뷰에서 "9개 특위가 유의미한 성과를 내려면 교육 예산·법과 제도·정책 등을 두루 이해를 갖춘 전문위원이 있어야 한다"고 말했다.


현재 국교위 내에는 '전문위원회·특별위원회·국민참여위원회'가 존재하지만, 이는 단순 주제별 분류에 그칠 뿐 실제 논의 과정에서 필요한 정책 분석·조정 기능을 수행하는 조직은 부재하다는 설명이다. 이 팀장은 각 분야 이해관계자들로 구성된 특위가 중구난방으로 운영되지 않기 위해선, 객관적 현상 분석과 중립적 정책 의견을 제시할 교육 전문가가 반드시 필요하다고 강조했다.


"국교위, '정책 분석' 없는 특위될라…전문역량 갖춘 전문위원 필요"

그는 지금처럼 현장 이해관계자 중심으로 위원을 구성할 경우, 각자 주장만 반복하다 6개월 활동기간이 끝날 수 있다고 우려했다. 일부 특위 인선을 보면 '교육 전문가'보다는 '이해 관계자들의 집합' 성격이 짙다는 지적이다. 예를 들어 지난 25일 출범한 영유아교육 특위에는 기존 국회 영유아 사교육 토론회에 참여했던 인사들이 다시 모였고, 고교학점제 개선방안을 논의할 고교교육 특위에는 고교학점제 반대를 주장해온 교사들이 다수 포함돼있는 식이다.


이 팀장은 "국교위 특위위원뿐 아니라 전문위원들도 교육 전문성보다는 특정 집단의 대표성이 강한 경우가 많다"며 "특정 정파나 단체를 대변하는 자리가 아닌 만큼, 예산·법·정책을 아우르는 전문성을 갖춘 인력이 필요하다"고 지적했다.


또한 국교위에 필요한 전문위원 역할을 "국회 상임위원회 전문위원과 같은 기능"으로 설명하며 "행정부의 방대한 정보를 분석해 객관적·중립적 보고서를 제공하고, 이를 바탕으로 특위가 논의를 진행해야 한다"고 말했다.


그는 "국회 상임위 전문위원처럼 전문 분야를 맡아 법안심사 등 핵심 지원을 수행할 인력이 있어야 한다"며 "이들이 객관성·중립성·전문성을 갖춘 보고서를 제공해야만 특위가 유의미한 활동을 할 수 있다"고 강조했다. 이어 "지금처럼 각자가 속한 집단의 대표로 참여했다 돌아가는 방식으로 운영되면 특위가 자칫 '봉숭아 학당'이 될 수 있다"고 우려했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

한편 국교위는 지난달 28일 '고교교육 특위'를 시작으로 이달 4일 '인재강국 특위', 18일 '고등교육 특위', 25일 '영유아교육 특위' 구성을 마쳤다. 나머지 ▲학교공동체 회복 ▲AI 시대 교육 ▲대학입학제도 ▲민주시민교육 ▲인문사회 특위 구성도 조만간 완료할 예정이다. 국교위는 9개 특위에서 나오는 성과들을 내년 9월 발표 예정인 중장기 국가교육발전계획 시안에 반영하겠다는 방침이다.




오주연 기자 moon170@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

02:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기