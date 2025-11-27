서울시, 모아주택 사업지연 돕는다…'찾아가는 공정촉진회의' 운영

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

46개 모아주택 대상 시범운영

정비사업 전문가 원스톱 지원

2026년 전체 모아타운 확대

서울시가 모아타운 사업기간 단축을 위해 정비사업 전문가가 맞춤형 솔루션을 제공하는 '찾아가는 현장 공정촉진회의'를 오는 28일부터 운영한다.

시는 오는 28일 석관동 모아타운을 시작으로 46개 모아주택에서 '찾아가는 현장 공정촉진회의'를 시범 실시한다고 27일 밝혔다.

AD

현장 공정촉진회의는 건축과 도시, 법률, 회계 등 정비사업 분야 전문가들이 조합이 현장에서 겪는 문제를 해결해 주는 원스톱 지원체계다.

조합의 전문성 부족으로 인해 사업시행계획 단계에서 공정 지연이 집중적으로 발생하는 문제를 해소하고자 마련됐다. 시에 따르면 현재 116개 모아타운 내 93개 모아주택이 조합 설립을 마치고 사업을 추진 중으로, 구역 확대를 위한 추가 동의서 징구와 조합설립 초기 업체 선정, 인가 절차 도서 작성, 시공사와 공사비 협의·조정 단계에서 사업 지연 문제를 겪는 것으로 나타났다.

시는 민·관 협의체를 구축해 갈등 요소를 사전에 파악하고, 인·허가 사전검토 등 행정 절차를 지원할 계획이다. 또한 조합이 스스로 해결하기 어려운 문제를 각 분야 전문가와 함께 현장에서 해결해 공정 지연을 최소화한다.

'찾아가는 현장 공정촉진회의'는 46개 모아주택을 대상으로 시범 운영을 거쳐, 내년부터 자치구와 조합의 신청을 받아 확대 운영한다.





AD

최진석 서울시 주택실장은 "찾아가는 현장 공정촉진회의는 모아타운 사업을 신속하게 추진하기 위해 초기 지연 문제를 해소하는 선제적 조치가 될 것"이라며 "주민의 애로사항을 현장에서 직접 듣고, 전문가의 조언과 행정 지원을 통해 사업 기간 단축 효과를 시민이 체감할 수 있도록 하겠다"고 말했다.





이지은 기자 jelee0429@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>