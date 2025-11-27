외국인이 사들인 코오롱티슈진, 다시 쓰는 신고가

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이달 들어 주가 53% 상승…시가총액 5.7조

거래 재개 후 최저가 대비 주가 8배 올라

골관절염 치료제 임상 내년 3월 종료

세포 유전자 기술을 활용해 골관절염 치료제를 개발 중인 코오롱티슈진 주가가 52주 신고가를 경신했다. 여의도 증권가는 무릎 골관절염 치료제(TG-C) 가치가 주가를 끌어올리고 있다며 임상 성공 가능성이 큰 것으로 내다봤다.

27일 금융투자업계에 따르면 코오롱티슈진은 이달 들어 53% 올랐다. 전날 장 중 한때 7만원까지 오르기도 했다. 시가총액은 5조7000억원을 돌파했다. 외국인과 기관 투자가가 코오롱티슈진 주식을 사들이며 주가 상승을 이끌고 있다. 외국인은 이달 들어 전날까지 497억원 누적 순매수를 기록했다. 주당 평균 매수가는 5만5920원으로 평가 수익률은 22.7%를 기록했다. 같은 기간 국내 기관도 42억원어치 코오롱티슈진 주식을 사들였다.

2022년 10월25일 거래를 재개한 이후 약 1년간 코오롱티슈진 주가는 하향 곡선을 그렸다. 2023년 10월27일 장중 한때 7710원까지 떨어지기도 했다. 이후 주가가 반등하기 시작했고 2년 만에 주가는 790% 상승했다.

주가 흐름에 가장 큰 영향을 주는 변수로는 골관절염 치료제 임상 시험 성공 기대감을 꼽을 수 있다. 내년 상반기 임상 종료를 앞두고 낙관적인 전망이 나오면서 주가에 영향을 주고 있다.

코오롱티슈진은 무릎 골관절염 적응증에 대한 식품의약국(FDA) 임상 3상 시험을 진행하고 있다. 2027년 1분기 중 품목 허가 신청하는 것으로 계획을 세웠다. 서근희 삼성증권 연구원은 "내년 3월 임상시험이 끝난다"며 "내년 6월 톱라인 결과를 발표할 것으로 예상한다"고 설명했다. 그는 "내년 4월 국제 골관절염 연구 학회(OARSI)에서 결과를 업데이트할 수도 있다"며 "골관절염에 대해 구조 개선을 목표로 하는 파이프라인에 대한 리뷰 논문에서 TG-C 경쟁력을 확인했다"고 덧붙였다.

위해주 한국투자증권 연구원은 "TG-C의 작용기전, 일관된 임상 효능 입증, 인공슬관절치환술(TKA) 빈도 감소 효능, 안전성 등을 고려했을 때 임상 성공 가능성이 크다고 판단한다"며 "세포 및 유전자 치료제 범주에 속하는 TG-C 특성상 독자적인 세포주 자체가 진입장벽으로 작용하기 때문에 복제약 우려가 없다는 것도 장점"이라고 분석했다.





한국투자증권은 TG-C의 미국 무릎 골관절염 가치를 8조3000억원으로 산정했다. 환자가 늘어나고 있는 데다 양쪽 무릎에 주사한다는 점, 2년 주기 반복 투여 등을 가정했을 때 TG-C 가치는 28조원까지 상향 조정할 수 있다는 것이 위 연구원의 판단이다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

