본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

외국인이 사들인 코오롱티슈진, 다시 쓰는 신고가

박형수기자

입력2025.11.27 06:50

시계아이콘01분 03초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

이달 들어 주가 53% 상승…시가총액 5.7조
거래 재개 후 최저가 대비 주가 8배 올라
골관절염 치료제 임상 내년 3월 종료

세포 유전자 기술을 활용해 골관절염 치료제를 개발 중인 코오롱티슈진 주가가 52주 신고가를 경신했다. 여의도 증권가는 무릎 골관절염 치료제(TG-C) 가치가 주가를 끌어올리고 있다며 임상 성공 가능성이 큰 것으로 내다봤다.


27일 금융투자업계에 따르면 코오롱티슈진은 이달 들어 53% 올랐다. 전날 장 중 한때 7만원까지 오르기도 했다. 시가총액은 5조7000억원을 돌파했다. 외국인과 기관 투자가가 코오롱티슈진 주식을 사들이며 주가 상승을 이끌고 있다. 외국인은 이달 들어 전날까지 497억원 누적 순매수를 기록했다. 주당 평균 매수가는 5만5920원으로 평가 수익률은 22.7%를 기록했다. 같은 기간 국내 기관도 42억원어치 코오롱티슈진 주식을 사들였다.

외국인이 사들인 코오롱티슈진, 다시 쓰는 신고가
AD

2022년 10월25일 거래를 재개한 이후 약 1년간 코오롱티슈진 주가는 하향 곡선을 그렸다. 2023년 10월27일 장중 한때 7710원까지 떨어지기도 했다. 이후 주가가 반등하기 시작했고 2년 만에 주가는 790% 상승했다.


주가 흐름에 가장 큰 영향을 주는 변수로는 골관절염 치료제 임상 시험 성공 기대감을 꼽을 수 있다. 내년 상반기 임상 종료를 앞두고 낙관적인 전망이 나오면서 주가에 영향을 주고 있다.


코오롱티슈진은 무릎 골관절염 적응증에 대한 식품의약국(FDA) 임상 3상 시험을 진행하고 있다. 2027년 1분기 중 품목 허가 신청하는 것으로 계획을 세웠다. 서근희 삼성증권 연구원은 "내년 3월 임상시험이 끝난다"며 "내년 6월 톱라인 결과를 발표할 것으로 예상한다"고 설명했다. 그는 "내년 4월 국제 골관절염 연구 학회(OARSI)에서 결과를 업데이트할 수도 있다"며 "골관절염에 대해 구조 개선을 목표로 하는 파이프라인에 대한 리뷰 논문에서 TG-C 경쟁력을 확인했다"고 덧붙였다.


위해주 한국투자증권 연구원은 "TG-C의 작용기전, 일관된 임상 효능 입증, 인공슬관절치환술(TKA) 빈도 감소 효능, 안전성 등을 고려했을 때 임상 성공 가능성이 크다고 판단한다"며 "세포 및 유전자 치료제 범주에 속하는 TG-C 특성상 독자적인 세포주 자체가 진입장벽으로 작용하기 때문에 복제약 우려가 없다는 것도 장점"이라고 분석했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

한국투자증권은 TG-C의 미국 무릎 골관절염 가치를 8조3000억원으로 산정했다. 환자가 늘어나고 있는 데다 양쪽 무릎에 주사한다는 점, 2년 주기 반복 투여 등을 가정했을 때 TG-C 가치는 28조원까지 상향 조정할 수 있다는 것이 위 연구원의 판단이다.




박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

02:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기