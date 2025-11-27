본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

삼성금융 임원승진 희비 엇갈려…非보험은 규모 축소

최동현기자

입력2025.11.27 06:02

시계아이콘01분 09초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

삼성금융, 부사장 9명·상무 20명 등 29명 승진…전년比 3명↓
삼성카드는 올해 부사장 승진자 없어
1970~1974년생 고루 배치

삼성그룹 금융계열인 삼성금융네트웍스(생명·화재·카드·증권·운용)의 임원인사에 희비가 갈렸다. 보험을 제외하고 지난해보다 임원승진 규모가 축소됐다.


27일 금융권에 따르면 삼성금융은 전날 일제히 '2026년도 정기 임원인사'를 단행했다. 부사장 9명과 상무 20명 등 총 29명의 승진자가 발표됐다. 지난해보다는 승진자가 3명 줄었다.


삼성금융 임원승진 희비 엇갈려…非보험은 규모 축소
AD

삼성생명은 부사장 3명(오성용·이상희·이팔훈)과 상무 6명(안철현·김지은·박훈민·이성녕·장재순·황동조) 등 9명이 승진했다. 지난해보다 부사장 승진자가 1명 늘었고 상무는 동일했다.


오성용 신임 부사장은 1972년생으로 인사팀장 겸 사회공헌단장, 삼성금융연수원장 등을 역임했다. 이번 삼성금융 부사장 승진자 중 가장 젊은 이상희 신임 부사장은 1974년생으로 중기전략팀장과 정책지원팀장 등을 역임했다. 이팔훈 신임 부사장은 1971년생으로 보험운영실장과 디지털혁신실장 등을 맡아왔다. 삼성생명 관계자는 "이번 인사를 통해 보험 본업의 견고한 성장뿐 아니라 인공지능(AI)을 통한 생산성 제고, 급변하는 대외 환경 속 민첩한 대응 등으로 중장기 회사 가치를 높일 수 있을 것으로 기대한다"고 설명했다.


삼성화재는 부사장 4명(권종우·김선문·원동주·한호규)과 상무 7명(이준구·김재형·김현재·나종원·박무룡·백동헌·윤소연) 등 11명이 승진했다. 승진 규모는 지난해와 동일했다.


기획2팀장을 맡아온 김선문 신임 부사장은 삼성화재 부사장 승진자 중 가장 젊다. 권종우·한호규 신임 부사장은 1972년생으로 동갑이다. GA1사업단장을 역임해온 원동주 신임 부사장은 1970년생으로 삼성금융 승진자 중 가장 나이가 많았다. 삼성화재 관계자는 "분야별 업무 역량과 전문성이 검증된 신임 임원을 발탁해 주요 사업에서의 시장 지배력을 공고히 할 것"이라고 말했다.


삼성카드는 부사장 승진자 없이 상무 승진자 3명(고항진·김군호·지승권)만 발표했다. 지난해 부사장 1명과 상무 3명이 승진한 것과 비교해 승진자가 1명 줄었다. 삼성카드의 올해 실적이 주춤하긴 했지만 지난해부터 신한카드를 제치고 2년 가까이 업계 1위 자리를 유지하고 있다는 점에서 부사장 승진 배제는 내부적으로 아쉬움을 남길 수 있는 대목이다.


삼성증권은 부사장 1명(양완모)과 상무 4명(오선미·장효선·조제영·최화성) 등 5명이 승진했다. 지난해와 비교해 상무 승진자 1명이 줄었다. 양완모 신임 부사장은 1971년생으로 강남지역본부장을 담당해왔다.


삼성자산운용은 부사장 1명(김두남)만 승진했다. 지난해 부사장 1명과 상무 2명이 승진한 것과 비교해 승진자가 2명 줄었다. 김두남 신임 부사장은 1971년생으로 지난해부터 고객마케팅부문장을 맡아 상품전략과 영업·마케팅을 총괄해왔다.


지금 뜨는 뉴스

AD

이번 삼성금융 인사는 실적과는 무관하게 미래 경쟁력과 리스크 관리 역량, 신상필벌 등 다양한 점을 고려한 것으로 보인다. 삼성생명과 삼성화재의 3분기 누적 실적은 지난해와 비교해 줄었지만 임원 승진자가 늘거나 동일했다. 하지만 삼성증권과 삼성운용은 호실적을 거뒀음에도 임원 승진은 되레 감소했다.




최동현 기자 nell@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

02:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기