엔씨 '아이온2' 출시 첫 주 매출 250억 기록

日 활성 이용자 수 150만명 넘어

엔씨소프트의 다중접속역할수행게임(MMORPG) '아이온2'가 출시 후 일주일 만에 매출 250억원을 기록한 것으로 나타났다.

26일 게임업계 복수 관계자들에 따르면, '아이온2'는 지난 19일 출시 이후 7일 동안 PC와 모바일 양 플랫폼에서 약 250억원의 매출을 기록했다.

'아이온2'는 엔씨소프트가 2008년에 내놓은 '아이온: 영원의 탑'의 정식 후속작으로, 지난 19일부터 한국과 대만에 출시됐다. 출시 직후 앱 마켓에서 매출·다운로드 상위권에 올랐고, 일간 활성 이용자 수(DAU)는 150만명을 넘어섰다.

이번 작품은 확률형 아이템 중심의 기존 방식에서 벗어나, 치장 아이템·월 정액 멤버십·배틀패스 등으로 구성된 새로운 수익모델이 호평을 받은 것으로 전해졌다.

결제 채널의 비중은 자체 PC 결제망이 전체의 약 90%를 차지하는 것으로 업계는 보고 있다.

신영증권은 이날 보고서를 통해 '아이온2'의 내년 글로벌 누적 매출을 5000억원 수준으로 전망했다. 특히 PC 기반 결제 비중이 높아, 모바일 대비 약 20%포인트 낮은 10% 미만의 수수료만 부담할 것으로 추산하면서 수수료 절감 효과가 약 1000억원에 달할 것으로 내다봤다.





한편 엔씨소프트는 출시 후 일주일 간의 인게임 데이터를 공개했다. 이용자들이 생성한 캐릭터는 총 252만7698개였으며, 천족 47%, 마족 53%로 분포가 갈렸다. 또 월간 멤버십 구매 계정은 27만5867개, 외형 아이템 구매 캐릭터는 55만6433개로 집계됐다.





박유진 기자 genie@asiae.co.kr

