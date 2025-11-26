삼성자산운용, 김두남 부사장 승진

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

삼성자산운용은 '2026년 정기 임원인사'에서 김두남 고객마케팅부문 부문장이 부사장으로 승진했다고 26일 밝혔다.

삼성운용 측은 "이번 임원인사는 급변하는 시장에 기민하게 대응해 확고한 상장지수펀드(ETF) 시장 1위 입지를 다진 핵심 인재를 승진시킨 것"이라고 설명했다.

이어 "이를 통해 상품·마케팅을 강화해 회사의 경쟁력을 높이고 주요 사업에서 시장 지배력을 공고히 할 계획"고 덧붙였다.

삼성운용은 정기 임원인사에 이어 조만간 조직개편과 보직 인사를 확정할 예정이다.





1971년생인 김두남 부사장은 고려대 일어일문학과를 졸업한 뒤 한국과학기술원(KAIST)에서 금융공학 석사 학위를 취득했다. 2004년에 삼성운용 인덱스운용팀으로 입사해 2017년 멀티에셋운용본부 본부장으로 승진했다. 2020년 ETF솔루션본부장으로 자리를 옮긴 뒤 ETF전략본부장, ETF사업부문장 등을 역임했다.

박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

