양종희 KB금융 회장 "데이터로 체감할 수 있는 혁신 만들자"

KB금융, 25년 하반기 그룹 데이터 혁신 세미나 개최

25일 서울 영등포구 KB국민은행 신관에서 진행된 '25년 하반기 그룹 데이터 혁신 세미나'에서 양종희 KB금융그룹 회장이 발언하고 있다. KB금융 제공

양종희 KB금융그룹 회장이 "비즈니스와 문제 해결 측면에서 데이터를 바라보고, 도전적인 자세로 고객이 실제 체감할 수 있는 혁신을 만들자"라고 직원들에게 당부했다.

26일 KB금융에 따르면 양 회장은 전날 서울 영등포구 KB국민은행 신관에서 열린 '25년 하반기 그룹 데이터 혁신 세미나'에서 이같이 말했다.

KB금융은 데이터를 실제 비즈니스 현장과 고객 서비스에 접목해 고객을 위한 실질적인 성과 창출의 도구로 활용하고자 지난해부터 매년 상·하반기 '그룹 데이터 혁신 세미나'를 진행 중이다.

이날 행사는 지주와 계열사의 데이터·AI 분야 임직원 100여명이 참석했고, 유튜브 생중계를 통해 계열사 전 직원에게 동시 전달됐다.

KB금융은 ▲고객을 깊이 있게 이해하기 위한 데이터 활용 방안 ▲임직원이 쉽게 활용할 수 있는 데이터 인프라 구축 방안 ▲데이터 분석·사업 활용 방안 연구 사례 등을 논의했다.





각 계열사 실무 직원들은 '데이터 기반 고객 금융안전망 구축', '소비패턴 분석을 통한 맞춤형 카드 추천' 등 다양한 데이터를 활용해 도출한 현장의 생생한 아이디어와 실행 로드맵을 발표했다. 민은기 서울대 음악학과 교수도 특별 강연을 진행했다.





부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr

