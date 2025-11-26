"개딸당 되려하나" 내부 반발에도...野 '당심 확대' 고수하는 이유는

현역 지자체장·의원들 당심 확대안 '반발'

지선기획단·지도부는 고수 의지

대여 투쟁력 강화·장동혁 체제 구축 포석



국민의힘이 내부 반발에도 지방선거 경선 시 당심 비율을 70%로 확대하는 방안을 고수하고 있다. 선거 전략으로 내세운 대여 투쟁력을 강화하는 한편 당심 반영 확대로 이득을 볼 수 있는 당내 기득권 세력을 중심으로 장동혁 대표 체제 강화에 나섰다는 분석이다.

26일 정치권에 따르면 국민의힘 지방선거총괄기획단(지선기획단)은 조만간 지방선거 경선 룰 변경안을 당 지도부에 보고할 예정이다. 지선기획단이 전날 당심 확대 입장을 재확인했고 장 대표가 "당 대표로서 당원 권리를 확대하겠다고 약속해왔다"고 지선기획단에 힘을 실으면서 관련 논의는 급물살을 탈 전망이다. 경선 룰 변경안을 당헌·당규에 반영하기 위해서는 최고위원회의 의결을 거쳐 상임전국위원회·전국위원회 절차를 밟아야 한다.

25일 서울 여의도 국회에서 열린 국민의힘 지방선거총괄기획단 및 당 소속 시장·군수·구청장 연석회의에서 나경원 위원장이 발언하고 있다. 2025.11.25 김현민 기자

기획단과 지도부의 의지와 별개로 공천 룰 변경에 대한 반대 목소리는 커지고 있다. 전날 지선기획단이 국회에서 현역 기초단체장과 가진 연석회의에서는 당심 확대안에 대한 쓴소리가 이어졌다. 최진봉 부산 중구청장은 "더불어민주당처럼 '개딸당'이 될 게 아니라 민심 비율을 높여야 한다"고 했고 서철모 대전 서구청장은 "지자체장 선거에서 개인 능력이 중요하지만 결국에는 당 지지도를 올리는 게 필요하다"고 꼬집었다.

당내에선 현역 의원들의 불만이 속출하고 있다. 수도권 최다선인 윤상현 의원은 "지방선거는 당 대표를 뽑는 선거가 아닌 국민이 직접 표를 행사하는 민의의 경쟁장"이라며 "민심과 거꾸로 가는 길은 재고돼야 한다"고 지적했다. 소장파인 김용태 의원도 "다수 국민의 마음을 얻어 선거에 이긴다"며 "국민경선 100%(오픈 프라이머리)로 공직 후보자를 선출 해야 한다"고 주장했다.

안팎의 반발에도 불구하고 당심 확대안을 고수하는 이유로는 장 대표의 취약한 당내 입지가 꼽힌다. '1.5선'인 장 대표가 세력을 굳히기 위해 당내 기득권층인 영남권에 유리한 방향으로 움직이고 있다는 것이다. 박상병 정치평론가는 "당심 비율이 높을수록 유리한 영남권 기득권 세력을 중심으로 장동혁 체제를 굳혀 지선 이후 생존전략으로 삼으려는 것"이라고 풀이했다.





'강경한 대여투쟁'을 내년 지방선거 전략으로 앞세운 만큼 지지층 중심으로 투쟁력을 강화하는 것이라는 분석도 나온다. 영남권 지자체장은 통화에서 "민주당은 강성 지지층을 업고 똘똘 뭉쳐 싸우는 것에 비해 국민의힘은 안일하다는 얘기가 많다"며 "당이 제대로 된 구심력을 발휘하려면 당세를 확대해야 한다"고 강조했다.





