본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

"개딸당 되려하나" 내부 반발에도...野 '당심 확대' 고수하는 이유는

최유리기자

입력2025.11.26 10:40

시계아이콘01분 03초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

현역 지자체장·의원들 당심 확대안 '반발'
지선기획단·지도부는 고수 의지
대여 투쟁력 강화·장동혁 체제 구축 포석

국민의힘이 내부 반발에도 지방선거 경선 시 당심 비율을 70%로 확대하는 방안을 고수하고 있다. 선거 전략으로 내세운 대여 투쟁력을 강화하는 한편 당심 반영 확대로 이득을 볼 수 있는 당내 기득권 세력을 중심으로 장동혁 대표 체제 강화에 나섰다는 분석이다.


26일 정치권에 따르면 국민의힘 지방선거총괄기획단(지선기획단)은 조만간 지방선거 경선 룰 변경안을 당 지도부에 보고할 예정이다. 지선기획단이 전날 당심 확대 입장을 재확인했고 장 대표가 "당 대표로서 당원 권리를 확대하겠다고 약속해왔다"고 지선기획단에 힘을 실으면서 관련 논의는 급물살을 탈 전망이다. 경선 룰 변경안을 당헌·당규에 반영하기 위해서는 최고위원회의 의결을 거쳐 상임전국위원회·전국위원회 절차를 밟아야 한다.

"개딸당 되려하나" 내부 반발에도...野 '당심 확대' 고수하는 이유는 25일 서울 여의도 국회에서 열린 국민의힘 지방선거총괄기획단 및 당 소속 시장·군수·구청장 연석회의에서 나경원 위원장이 발언하고 있다. 2025.11.25 김현민 기자
AD

기획단과 지도부의 의지와 별개로 공천 룰 변경에 대한 반대 목소리는 커지고 있다. 전날 지선기획단이 국회에서 현역 기초단체장과 가진 연석회의에서는 당심 확대안에 대한 쓴소리가 이어졌다. 최진봉 부산 중구청장은 "더불어민주당처럼 '개딸당'이 될 게 아니라 민심 비율을 높여야 한다"고 했고 서철모 대전 서구청장은 "지자체장 선거에서 개인 능력이 중요하지만 결국에는 당 지지도를 올리는 게 필요하다"고 꼬집었다.


당내에선 현역 의원들의 불만이 속출하고 있다. 수도권 최다선인 윤상현 의원은 "지방선거는 당 대표를 뽑는 선거가 아닌 국민이 직접 표를 행사하는 민의의 경쟁장"이라며 "민심과 거꾸로 가는 길은 재고돼야 한다"고 지적했다. 소장파인 김용태 의원도 "다수 국민의 마음을 얻어 선거에 이긴다"며 "국민경선 100%(오픈 프라이머리)로 공직 후보자를 선출 해야 한다"고 주장했다.


안팎의 반발에도 불구하고 당심 확대안을 고수하는 이유로는 장 대표의 취약한 당내 입지가 꼽힌다. '1.5선'인 장 대표가 세력을 굳히기 위해 당내 기득권층인 영남권에 유리한 방향으로 움직이고 있다는 것이다. 박상병 정치평론가는 "당심 비율이 높을수록 유리한 영남권 기득권 세력을 중심으로 장동혁 체제를 굳혀 지선 이후 생존전략으로 삼으려는 것"이라고 풀이했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

'강경한 대여투쟁'을 내년 지방선거 전략으로 앞세운 만큼 지지층 중심으로 투쟁력을 강화하는 것이라는 분석도 나온다. 영남권 지자체장은 통화에서 "민주당은 강성 지지층을 업고 똘똘 뭉쳐 싸우는 것에 비해 국민의힘은 안일하다는 얘기가 많다"며 "당이 제대로 된 구심력을 발휘하려면 당세를 확대해야 한다"고 강조했다.




최유리 기자 yrchoi@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

12:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기