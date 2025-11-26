본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

서울 지하철 올바른노조, 다음 달 12일 '총파업' 예고

김영원기자

입력2025.11.26 10:00

시계아이콘00분 43초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

1노조와 같은 날 총파업 D-DAY

서울교통공사 제3노조인 올바른노동조합이 다음 달 12일 총파업을 예고했다.


송시영 올바른노조 위원장은 26일 서울시청 앞에서 기자회견을 열고 "서울시가 직원들의 간곡한 목소리에 대답할 차례"라며 "이를 무시하고 외면한다면 조합은 오는 12월12일을 기해 총파업에 전면 돌입할 것"이라고 밝혔다.


서울 지하철 올바른노조, 다음 달 12일 '총파업' 예고 지난 17일 서울교통공사 올바른노동조합이 서울시청 앞에서 '2025 임단협 쟁의행위 출정집회'를 열었다. 올바른노조 제공
AD

올바른노조 쟁의행위 찬반투표는 지난 21일 95.3%의 찬성률로 가결됐다. 지방노동위원회 조정도 중지된 상태라 합법적 쟁의행위가 가능한 상황이다.


올바른노조는 "기자회견 이후 조합원 대상으로 투쟁 지침을 발표하고, 공사 및 서울시와의 대화를 이어가기 위해 지속적으로 노력할 것"이라며 "파업 돌입에 대비한 쟁의행위 준비 절차에도 박차를 가할 계획"이라고 설명했다.


올바른노조는 적정한 임금 인상과 인력 확충을 요구하고 있다. 송 위원장은 "무임수송으로 발생하는 적자에도 불구하고 불꽃축제나 드론쇼 등 서울시 시책사업, 노선 연장에 따라 추가되는 인건비 등으로 발생한 직원의 초과인건비를 정작 직원들의 임금인상분에서 해결하라는 것은 지극히 비상식적"이라고 강조했다.


이어 "각종 결원과 정년퇴직으로 올해 부족 인원은 1000명이 넘는데 4분의 1 수준인 200여명의 채용 인원만 승인하면 공사의 정상적 운영이 불가능하며, 최소한의 안전 수준조차 확보할 수 없다"며 "지금 필요한 것은 정책인건비, 채용 규모 승인 권한이 있는 서울시의 통 큰 결단"이라고 전했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

서울시 및 공사와 노조 간 추가 교섭이 이어지지 않으면 12월 '지하철 대란'이 발생할 수 있다. 앞서 서울교통공사 제1노조인 서울교통공사노동조합 또한 다음 달 12일 총파업을 예고한 바 있다. 제2노조인 서울교통공사통합노조도 파업 일정을 조율 중이다.




김영원 기자 forever@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

10:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기