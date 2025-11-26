본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

국립공원도 '美 우선주의'…외국인 입장료, 내국인 3배 인상

김성욱기자

입력2025.11.26 09:17

시계아이콘00분 57초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

트럼프 정부 '미국 우선주의' 관광까지 영향
국립공원 연간 이용권, 외국인에 할증 예정
공휴일 무료 입장 내국인만…업계 우려도

내년부터 미국 국립공원에 방문한 외국인은 연간 이용권 구매 시 내국인보다 3배 이상 비싼 금액을 지불해야 한다. 25일(현지시간) 연합뉴스는 "미국 내무부는 국립공원을 1년간 무제한 방문할 수 있는 연간 이용권의 가격을 미국 시민권자와 영주권자만 기존 80달러(약 11만원)를 유지하고 비거주자는 250달러(약 36만원)로 인상한다고 밝혔다"고 보도했다.


국립공원도 '美 우선주의'…외국인 입장료, 내국인 3배 인상 지난 10월 미국 그랜드 캐니언 국립공원의 매더 포인트에서 관광객들이 사진을 찍고 있다. AP연합뉴스
AD

방문객이 가장 많은 11개 국립공원의 경우 연간 이용권이 없는 비거주자는 기본 입장료에 100달러(약 14만원)를 추가로 내야 한다. 아카디아, 브라이스 캐니언, 에버글레이즈, 글레이셔, 그랜드 캐니언, 그랜드티턴, 로키마운틴, 세쿼이아 & 킹스 캐니언, 옐로스톤, 요세미티, 자이언 국립공원 등이다. 주요 공휴일에 시행해온 무료 입장도 시민권자와 영주권자만 적용된다.


이번 입장료 변경은 내년 1월부터 곧바로 적용되며, 비거주자가 내는 입장료는 공원의 관리와 유지에 사용될 방침이다. 새로 발행되는 연간 이용권과 실물 카드에는 도널드 트럼프 대통령과 조지 워싱턴 얼굴이 나란히 들어간 새로운 디자인이 적용된다.


더그 버검 내무부 장관은 "트럼프 대통령의 리더십은 항상 미국 가정을 우선한다"며 "이들 정책은 국제 방문객들이 우리 공원을 미래 세대를 위해 유지·개선하기 위해 공정한 몫에 기여하게 하는 동안 국립공원 시스템을 이미 지탱하고 있는 미국 납세자들은 공원을 계속해서 저렴하게 이용할 수 있게 된다"고 밝혔다.


국립공원도 '美 우선주의'…외국인 입장료, 내국인 3배 인상 도널드 트럼프 미국 대통령. AP연합뉴스

이를 두고 트럼프 행정부의 미국 우선주의 기조가 무역과 이민을 넘어 관광 정책까지 파고들었다는 평가가 나온다. 앞서 트럼프 1기 행정부 시절 라이언 징크 당시 내무장관은 성수기 입장료 인상을 추진했으나, 여론의 반발이 심해 무산된 바 있다.


국립공원관리청(NPS)에 따르면 미국의 국립공원은 50개 주(州)를 아우르는 433개 지역에 구성돼 있으며, 그 면적은 8500만 에이커(약 344만㎢)를 넘는다. 지난해에만 331만여명이 방문했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

이번 조치에 대해 미국 아웃도어 전문 매체 백패커는 경제 분석 기관 투어리즘 이코노믹스 데이터를 인용해 "2025년 미국의 국제 방문객은 이미 11% 감소할 것으로 예상되는 상황"이라며 관광객이 더 감소할 수 있음을 우려했다.




김성욱 기자 abc123@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

10:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기