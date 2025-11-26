국립한글박물관, 30일 아르메니아 문자 디자이너 강연회

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

아르메니아 서체 개발 디자이너 에딕 가부지얀

문화체육관광부 국립한글박물관은 오는 30일 서울공예박물관 교육동 강당에서 '아르메니아 문자×타이포그라피'를 주제로 '2025년 국외 연사 초청 강연회'를 개최한다고 26일 밝혔다.

'2025년 국외 연사 초청 강연회' 행사 포스터. 국립한글박물관 제공

AD

이번 강연회는 문자 중심의 국제 네트워크 구축 및 연구 활성화를 위해 마련됐다. 에딕 가부지얀(Edik Ghabuzyan)의 '아르메니아 문자의 역사, 진화, 그리고 원리'에 대한 발표와 질의응답이 이어질 예정이다.

에딕 가부지얀은 국제 서체 디자인 공모전 그란샨(GRANSHAN)의 창립자 및 공동대표이다. 아르메니아 국립도서위원회에서 아르메니아 서체 개발 보존 부서장을 겸하고 있으며, 아르메니아 국립 미술대학에서 서체 디자인을 강의하고 있다.

2012년에는 서체 디자인 개발에 대한 공로를 인정받아 아르메니아 대통령으로부터 모브세스 호레나치(Mobses Khorenatsi) 훈장을 수훈했다. 지금까지 300개가 넘는 서체를 제작했고, 이 중 대표 서체인 마리암(Mariam)과 그래퍼랫(Grapalat)이 아르메니아 정부 공식 서체로 지정되는 등 아르메니아 서체의 전통 계승과 개발에 앞장서고 있다.





AD

강정원 국립한글박물관 관장은 "2016년도에 국립한글박물관에서 특별 강연으로 인연을 맺은 에딕 가부지얀을 9년 만에 다시 초청해 아르메니아 문자의 역사와 서체 디자인에 대한 귀중한 이야기를 들을 수 있어 기쁘다"며 "앞으로도 국립한글박물관은 국외 전문가를 초청해 한글뿐만 아니라 전 세계 문자 체계를 살펴볼 수 있는 학술교류의 장을 마련하겠다"고 밝혔다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>