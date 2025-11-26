본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

"中 증시, 내년에도 강세장…AI가속기·ESS·제약 주목"

조슬기나기자

입력2025.11.26 08:08

시계아이콘01분 13초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

중국 증시가 내수 부진 우려에도 불구하고 내년에도 강세장을 이어갈 것으로 전망됐다. 주당순이익(EPS) 증가율이 28%를 기록하는 등 기업 성장성이 기대된다는 진단이다. 주목할 업종으로는 인공지능(AI) 가속기, 에너지저장장치(ESS), 제약 등이 꼽혔다.


성연주 신영증권 연구원은 26일 '중국 증시, 내수 부진에도 긍정론의 힘은? 가격'이라는 제목의 '2026년 중국 전망' 보고서를 통해 이같이 밝혔다.


먼저 성 연구원은 올해 중국 경기가 여전히 좋지 않았음에도 증시는 강세장을 연출했다는 점을 언급하면서 "단순한 산업 모멘텀은 아니다. 비록 경기는 안 좋지만, 글로벌산업 사이클에 맞물린 첨단기술산업 Capex(자본적 지출)투자 확대 및 수출 증가가 기업 실적에 반영되고 있기 때문"이라고 진단했다.


또한 내년 추가 상승의 핵심은 '디플레이션'을 벗어날 수 있느냐라고 평가했다. 현재 중국은 국내총생산(GDP) 디플레이터 증가율이 2022년 4분기부터 마이너스를 지속하는 등 디플레이션 징후가 확인되고 있는 상황이다. 성 연구원은 이 배경으로 제조업 공급과잉, 지방정부 및 가계 수요 부진을 꼽았다.


다만 공급측 정책인 '반내권' 정책 등으로 도매물가인 생산자물가가 반등할 가능성이 있다는 점도 주목했다. 반내권 정책의 골자는 기업 간 가격인하 경쟁을 멈추고 과잉생산을 조정하는 데 있다. 그는 "태양광, 전기차 등 미들 및 다운스트림 구조조정이 진행될 것"으로 전망했다.


여기에 부동산 경기 회복 및 첨단기술산업 Capex 투자 수요 증가 등으로 하반기 생산자물가지수(PPI) 플러스 반등이 예상된다는 분석이다. 성 연구원은 PPI 반등을 기대하는 근거로 선행지수인 M1 증가율 플러스 반등, 2015년 업스트림 주도의 공급측 정책 시 PPI지수 반등 시기와의 비교 사례를 언급했다.


이에 따라 성 연구원은 2026년은 중국 증시에 기업이익 모멘텀이 확인될 것으로 봤다. 그는 "상하이종합지수 기준으로 순이익 증가율은 10% 이상, EPS증가율은 28%로 기업 성장성이 높아질 것"으로 추산했다. 특히 "IT, 소재, 에너지, 제약, 부동산 기업 이익증가율의 상승폭이 크다"면서 "관련업종으로는 AI가속기, ESS, 제약에 주목할 필요가 있다"고 제언했다.


그는 "2026년이 중국 15차5개년(2026년~2030년) 원년이자 미·중 관세 전쟁의 마무리해가 될 가능성이 큰 상황에서, 중국 정부는 의도적으로 AI 중점으로 한 첨단기술산업 투자 확대를 지속할 것"이라고 예상했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

해외 주요 투자은행(IB)들의 2026년 중국 증시 전망 역시 밝다. 신영증권 리서치센터가 취합한 해외 주요 IB들의 전망을 살펴보면, UBS는 MSCI차이나와 홍콩 항셍지수가 각각 14%, 13% 뛸 것으로 추산했다. 올해와의 차이점으로는 기업이익 개선을 꼽았다. 골드만삭스는 중국 상장기업 순이익 증가율에 힘입어 2027년까지 중국증시가 30% 상승률을 기록할 것으로 예상했다.




조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

08:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기