본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

"트럼프 '경제 고문' 해싯, 차기 美 Fed 의장 유력"…금리인하 힘받나

뉴욕=권해영특파원

입력2025.11.26 05:26

수정2025.11.26 05:29

시계아이콘01분 07초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

블룸버그 통신 보도

케빈 해싯 미국 백악관 국가경제위원회(NEC) 위원장이 차기 미 연방준비제도(Fed) 의장 유력 후보로 떠올랐다고 25일(현지시간) 블룸버그 통신이 보도했다.


"트럼프 '경제 고문' 해싯, 차기 美 Fed 의장 유력"…금리인하 힘받나 케빈 해싯 미국 백악관 국가경제위원회(NEC) 위원장. AP연합뉴스
AD

이날 통신은 익명의 소식통들을 인용해 해싯 위원장은 도널드 트럼프 미 대통령이 잘 알고 신뢰하는 핵심 측근이란 점에서 유력 후보로 지목되고 있다고 전했다.


소식통은 해싯 위원장이 트럼프 대통령이 원하는 금리 인하 기조를 Fed 정책에 반영할 수 있는 인물로 평가받고 있다고 설명했다. 그가 차기 Fed 의장으로 지명될 경우 트럼프 대통령은 정치적 독립성이 요구되는 통화당국 수장에 자신의 정책적 성향을 보다 직접적으로 투영할 수 있게 되는 셈이다.


Fed 의장과 이사 지명은 대통령이 중앙은행 통화정책에 영향을 미칠 수 있는 가장 직접적인 수단으로 꼽힌다. 트럼프 대통령은 1기 때 제롬 파월 현 Fed 의장을 지명했지만, 파월 의장이 그의 기대만큼 빠르게 금리를 인하하지 않자 2기 출범을 전후해 공개적으로 비난을 이어왔다.


해싯 위원장은 트럼프 대통령의 공격적 금리 인하 요구를 통화정책에 잘 반영할 후보로 여겨진다. 그는 지난 20일 폭스뉴스 인터뷰에서 자신이 Fed 의장이라면 "지금 당장 금리를 내릴 것"이라며 "각종 지표를 보면 지금 당장 그렇게 해야 한다"고 주장했다.


다만 트럼프 대통령이 인사와 정책에서 예측 불가능한 결정을 내려온 만큼, 공식 발표 전까지는 최종 후보가 확정됐다고 보기 어렵다는 관측도 제기된다. 캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 이와 관련해 "대통령이 실제로 결정하기 전까지는 아무도 모른다"며 "지켜봐달라"고 말했다.


파월 의장의 임기는 2026년 5월 만료된다. 해싯 위원장을 비롯해 크리스토퍼 월러 Fed 이사, 케빈 워시 전 Fed 이사가 파월 의장의 후임으로 거론되고 있다. 미셸 보먼 Fed 부의장과 릭 라이더 블랙록 채권 부문 최고투자책임자(CIO) 역시 유력 후보군이다. 스콧 베선트 미 재무부 장관은 이날 CNBC 인터뷰에서 트럼프 대통령이 차기 의장 지명자를 다음 달 25일 크리스마스 연휴 전에 발표할 가능성이 있다고 밝혔다.


지금 뜨는 뉴스

AD

한편 금리 인하를 지지하는 해싯 위원장이 차기 Fed 의장 유력 후보로 부상했다는 소식에 미 국채 금리는 내림세다. 글로벌 채권 금리 벤치마크인 미국 10년물 국채 금리는 전일 보다 3bp(1bp=0.01%포인트) 떨어진 4.0%, 통화정책에 민감한 미국 2년물 국채 금리는 전일 대비 2bp 내린 3.46%선에서 움직이고 있다.




뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

02:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기