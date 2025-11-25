본문 바로가기
'3기 신도시' 첫 입주 1년 앞으로…대광위 "교통인프라 속도감 있게"

최서윤기자

입력2025.11.25 17:57

김용석 위원장, 인천계양·부천대장지구 찾아
광역교통인프라 사업 진행 상황 직접 점검

김용석 국토교통부 대도시권광역교통위원회(대광위) 위원장이 25일 "인천계양은 내년 12월, 부천대장은 2027년 11월 3기 신도시 중 가장 빠른 첫 입주를 앞둔 만큼 벌말로·오정로 확장공사 등 교통 대책을 속도감 있게 완성해달라"고 관계기관에 당부했다.


김 위원장은 이날 인천계양·부천대장 공공주택지구를 찾아 "대광위는 사업추진 과정에서 발생하는 다양한 갈등과 이견에 대해 중재자 역할을 적극 수행하겠다"며 이같이 말했다. 그는 이어 "관계기관은 입주민의 교통 편익이라는 대원칙 아래 장애 요소를 조속히 해소하고 적기에 사업을 완수해 타 신도시의 선도사례가 될 수 있도록 총력을 다해달라"고 했다.


'3기 신도시' 첫 입주 1년 앞으로…대광위 "교통인프라 속도감 있게" 김용석 대도시권광역교통위원회 위원장(왼쪽)이 25일 인천계양 지구 현장에서 광역교통대책 추진 상황을 점검하고 관계자들과 논의하고 있다. 국토교통부
김 위원장이 방문한 인천계양·부천대장지구는 여의도 2.3배 규모(약 678만㎡)의 대규모 공공주택지구로, 총 3만6000가구가 공급된다. 첨단산업과 쾌적한 주거, 풍부한 녹지를 갖춘 융복합 도시로 조성된다.


정부는 서울권 광역 이동성 확보를 위해 벌말로·오정로·소사로 등 간선도로 확장과 대장지구 북측 우회도로(벌말로-대장로 연결) 건설을 추진하고 있다. 또 인천공항고속도로·광명-서울고속도로·경인고속도로에 인터체인지(IC)도 신설할 계획이다.


김 위원장은 이날 인천계양 2공구 현장에서 광역교통인프라 사업 진행상황을 직접 점검하고, 사업 지연 요소와 애로사항을 파악해 해소 방안을 관계기관과 논의했다.




최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

