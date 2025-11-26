제주소방, 선박화재 대응 유관기관 합동 훈련 실시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

최근 5년간 도내 31건 선박화재 발생

민·관·군 합동 현장 대응능력 강화

제주특별자치도 소방안전본부가 선박화재 대응능력 강화를 위한 민·관·군 합동훈련을 25일 오전 10시 서귀포항 제3부두 일대에서 실시했다. 제주특별자치도 소방안전본부 제공

제주특별자치도 소방안전본부가 선박 화재 대응능력 강화를 위한 민·관·군 합동훈련을 25일 오전 10시 서귀포항 제3부두 일대에서 실시했다.

훈련은 최근 5년간 도내 항·포구에서 총 31건의 선박 화재가 발생해 37척의 선박 소실로 약 45억 원의 재산피해가 발생해 실전형 훈련의 필요성이 커진 데 따른 조치이다.

이번 훈련은 선박 화재가 복합재난이라는 특성을 반영해 설계됐다. 제주소방본부를 비롯해 서귀포해양경찰서, 해군 기동함대사령부, 어선주협회, 수협 등이 참여했다. 민·관·군 인원 76명과 장비 17대가 동원됐다.

훈련 시나리오는 실제 상황을 가정했으며, 어선에서 발생한 화재가 선박 간 과밀·근접 정박 문제로 인해 인근 선박으로 확산하는 상황이다.

훈련은 실전 대응 절차 숙달에 중점을 뒀고, 선박 간 연소 확산 대응, 기관 간 실시간 교신 훈련(PS-LTE 활용), 겹접안 상태의 화재 선박 분리 조치 등을 실제 상황처럼 진행해 민·관·군 합동 현장 대응능력을 강화했다.

박진수 소방안전본부장은 "항구 내 선박 밀집도나 강한 바람 등 환경 요인으로 선박 화재는 피해가 빠르게 확산할 수 있다"며 "선박 화재 특성을 고려한 맞춤형 훈련을 지속해 안전한 항만 환경을 구축하겠다"고 밝혔다.





소방본부는 앞으로도 제주의 지역 특성을 반영한 실전형 훈련을 확대하고, 유관기관과의 협업체계를 강화해 재난 대응력을 높여 나갈 계획이다.





호남취재본부 박창원 기자 captain@asiae.co.kr

