제주항공 참사 유가족 김경학 씨 별세…진상규명 외친 민중화가

향년 63세…나주 금암성당에서 발인
고 김애린 KBS 기자의 부친
12·29 제주항공 여객기 참사의 유가족이자 민중화가였던 김경학 씨가 지난 23일 별세했다고 유가족이 밝혔다. 향년 63세.
발인식은 25일 전남 나주 노안면 금암성당에서 가족과 지인들이 참석한 가운데 엄수됐다.
김 씨는 사고 희생자인 고 김애린 KBS 기자의 부친으로, 오랜 지병에도 광주·전남·서울 등 전국 곳곳에서 진상 규명과 책임자 처벌을 촉구하며 1인 시위를 이어왔다. 최근 건강 악화에도 현장을 지키며 진상규명을 호소해 온 것으로 전해졌다.
또한 자신의 예술 활동을 살려 미술 치유 프로그램을 펼치며 유가족들에게 큰 힘이 돼 왔다.
김유진 12·29 제주항공 참사 유가족 협의회 대표는 "아픈 몸을 이끌고 끝까지 싸웠지만, 진실을 알지 못하고 떠나 안타깝다"며 "남은 유가족들과 함께 고인의 뜻을 이어가겠다"고 말했다.
호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
