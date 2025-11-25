국립춘천박물관, '부처 얼굴 조각' 3D 복원해 공개

25일부터 상설전시실 브랜드2에서 전시
국립춘천박물관은 오는 25일부터 상설전시실 브랜드2에서 '강원의 불교미술, 깨달음을 찾는 길' 전시를 개최한다고 25일 밝혔다.
이번 전시에서는 올해 9월 보물로 지정된 삼척 흥전리 절 터에서 출토된 '청동정병'을 비롯해, 양양 선림원 터 출토 '금동보살입상'(보물) 등 보물 3건 4점을 포함해 불교 문화유산 30건 31점을 전시한다.
새로 소장되거나 새로운 기법으로 전시한 불교미술품들이 눈길을 끈다. 극락에서 사는 가릉빈가 새 문양으로 장식된 '가릉빈가무늬 수막새' 6점은 이번 전시가 첫 대중 공개다. '청동정병'은 통일신라 금속공예의 정제되고 세련된 조형미를 잘 드러낸다.
이 외에 부처 얼굴 조각의 일부 길이만 30㎝에 달할 정도로 거대한 홍천 물걸리 절 터 '부처 얼굴 조각'은 3D모델링 기법으로 조각들을 처음으로 세워 전시한다.
지금 뜨는 뉴스
국립춘천박물관 관계자는 "관람객들이 이 전시를 보면서 마음의 고통과 마주하고 모든 것은 변한다는 사실을 깨달아 마음의 평온을 맞이하기를 기원한다"고 말했다.
서믿음 기자 faith@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>