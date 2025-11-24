“안방에서 세계기록유산으로”…안동 내방가사, 유네스코 국제목록 도전장

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

여성 생활서사의 세계적 가치 재조명

2027년 등재 성패 가른다

안동을 대표하는 여성 기록유산 '내방가사'가 세계무대에서 다시 한 번 존재감을 드러낸다. 안동시(시장 권기창)는 24일, 내방가사가 유네스코 세계기록유산(국제목록) 등재를 위한 국내 후보로 최종 선정됐다고 밝혔다.

내방가사 유네스코 세계기록유산 국내 후보 선정 상벽가(쌍벽가)

2022년 유네스코 아·태 지역목록(MOWCAP) 등재에 이어 국제목록까지 도전하는 것으로, 여성 생활문학의 세계적 의미를 부각시킬 중요한 분기점이 될 전망이다.

내방가사는 여성들이 일상과 감정, 역사적 현실을 자신의 언어로 기록한 흔치 않은 집단 창작물로, 세계기록유산이 추구하는 '기억의 다양성과 포용성'을 상징적으로 보여준다.

◆ 567점 기록물 참여… 한국국학진흥원·국립한글박물관 공동 주도등재

신청은 국립한글박물관과 한국국학진흥원이 공동 추진했으며, 총 567점의 기록물이 제출됐다. ▲한국국학진흥원 관리 292점 ▲국립한글박물관 소장 226점 ▲국립중앙도서관·경북대 도서관·단국대 율곡기념도서관·한국가사문학관·예천박물관 등 7개 기관 소장 49점이다.

특히 안동에 위치한 한국국학진흥원은 내방가사가 18세기 후반 영남 북부지역에서 집중적으로 창작·확산된 배경을 가장 충실히 담고 있는 핵심 연구·보존기관으로 인정받는다.

◆ 시대를 기록한 여성들… 생활서사가 세계무대에 서다

내방가사는 조선 후기 여성들이 자신의 생활공간 '내방(안방)'에서 순한글로 기록한 전통 가사문학이다. 여성들은 일상·가정사뿐 아니라

▲제국주의 침탈 ▲국권 상실 ▲해방과 전쟁 등 급변하는 시대의 현실을 문학적으로 표현했다. 전체 내방가사의 약 80%가 이 시기에 창작된 것으로 나타나 여성들의 집단적 기록활동이 한국 근현대사의 중요한 문화흐름이었음을 보여준다.

이 기록문화의 지속성은 오늘날 여성사 연구뿐 아니라 세계기록유산의 주요 가치인 '기억의 다양성' 측면에서도 높은 평가를 받고 있다.

◆ "여성 기록문화의 세계 확장"

안동이 여는 새 브랜드권기창 안동시장은 "내방가사는 안동 여성들의 삶과 의식이 고스란히 담긴 귀중한 기록이자 지역의 문화적 자긍심"이라며 "세계기록유산 등재 추진을 계기로 안동이 가진 여성 기록문화의 가치를 세계에 널리 알리고, 문화·관광 자원으로 발전시키는 원년으로 만들겠다"고 밝혔다.

안동시는 이미 ▲유교책판(2015, 국제목록) ▲한국의 편액(2016, 아·태 목록) ▲만인소(2018, 아·태 목록) ▲내방가사(2022, 아·태 목록) 등 기록유산 등재 성과를 이어오며 국내 대표 기록유산 도시로 자리매김했다.

◆ 최종 등재, 2027년 프랑스에서 판가름





내방가사의 국제목록 최종 등재 여부는 2027년 상반기 프랑스에서 열리는 유네스코 집행이사회(UNESCO Executive Board)에서 결정된다. 안동시는 여성 기록문화의 국제 홍보 강화, 내방가사 콘텐츠 개발, 학술·전시 연계사업 확대 등 다층 전략으로 등재 가능성을 높인다는 계획이다.

내방가사 유네스코 세계기록유산 국내 후보 선정 조손별서





영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr

