"관세 타결·기대 웃돈 GDP에 기저효과 폭발" 소비심리, 8년來 최고

한은, 2025년 11월 소비자동향조사 결과

관세 타결·전망 상회 3분기 GDP…석 달 만에 반등

집값 상승 기대 여전, 전월비 꺾였으나 장기평균 큰 폭 상회

11월 소비자심리지수(CCSI)가 2017년 11월 이후 8년 만에 최고치를 나타냈다. 한미 관세협상 타결, 전망치를 웃돈 올해 3분기 국내총생산(GDP) 성장률 등에 힘입어 석 달 만에 반등한 결과다. 10·15 대책 발표 이후 집값 기대 심리는 소폭 꺾였으나, 여전히 장기 평균을 훌쩍 웃돌며 상승 가능성에 무게가 실렸다.

소비자심리지수 112.4…8년 만의 최고치

25일 한국은행이 발표한 '2025년 11월 소비자동향조사 결과'에 따르면 이달 CCSI는 112.4로 전월 대비 2.6포인트 상승했다. 2017년 11월(113.9) 이후 8년 만의 최고치다. CCSI는 경제 전반에 대한 소비자 인식을 종합적으로 나타내는 지수다. 현재생활형편, 가계수입전망, 소비지출전망 등 소비자동향지수(CSI)를 구성하는 6개 주요 지수를 이용해 산출한다. CCSI가 100보다 클 경우 경제상황에 대한 소비자의 주관적인 기대심리가 과거(2003년~2024년 12월) 평균보다 낙관적임을, 100보다 작을 경우에는 비관적임을 의미한다.

지난해 11월까지 100을 웃돌던 CCSI는 12월 비상계엄 사태로 소비심리가 위축되며 88.2까지 급락했고, 올해 4월까지도 기준값을 밑돌았다. 그러다 지난 5월 미국의 상호관세 유예에 따른 통상리스크 완화, 새 정부 출범 기대 등이 맞물리며 기준값을 상회했다. 이후 소비 개선과 수출 호조 등에 힘입어 7월 이후 110선 전후에서 움직이다 이달 8년 만에 최대치까지 뛰었다.

이혜영 한은 경제통계1국 경제심리조사팀장은 "이달 CCSI가 2017년 11월 이후 이후 최고치를 나타낸 건 지난해 말 비상계엄 사태와 이어진 통상 환경 악화 우려 등에 크게 하락한 이후 기저효과가 작용한 영향이 크다"며 "조사 기간(11월11~18일) 관세 협상 타결, 3분기 GDP 성장률 전망 상회 이슈 등이 부각되며 이같은 결과가 나왔다"고 짚었다.

남산에서 바라본 서울시내 아파트 단지. 연합뉴스

"집값 뛴다" 기대 여전…주택가격전망CSI, 전월비 3P 하락 그쳐

부문별로 살펴보면, 현재경기판단CSI와 향후경기전망CSI가 모두 상승했다. 현 상황을 6개월 전과 비교한 현재경기판단CSI는 전월 대비 5포인트 상승한 96으로 집계됐다. 기준값 100보다는 낮지만 장기평균(72)보다는 높은 수준이다. 이 팀장은 "3분기 GDP 성장률 전망치 상회, 수출 호조 등으로 5포인트 올랐다"고 설명했다. 현재와 비교해 6개월 후 경기를 전망한 향후경기전망CSI(102)가 한미 관세협상 타결, 미·중 무역합의 등 통상 관련 불확실성 완화로 8포인트 뛰었다.

주택가격전망CSI는 전월 대비 3포인트 하락한 119를 나타냈다. 10·15 대책 이후 전국 및 수도권 아파트매매가격 오름세가 둔화하면서 기대가 꺾였다. 다만 여전히 장기평균(107)을 훌쩍 웃도는 데다, 지난 6·27 대책 발표 후 7월 주택가격전망CSI가 큰 폭(11포인트)으로 주저앉았던 것과 비교하면 제한적인 하락으로, 상승 기대는 여전하단 인식이다. 이에 대해 이 팀장은 "6·27 대책 이후보다는 높은 수준으로, 여전히 주택가격에 대한 기대가 큰 상황"이라면서 "다만 7월엔 조사 기간이 6·27 대책 발표 직후였고, 이번엔 대책 발표 후 4주가 지난 후였으므로 시점 차이에 따른 영향도 있다. 향후 상황은 지켜봐야 할 것"이라고 짚었다.

향후 1년 기대인플레이션율(2.6%)은 소비자물가 상승률 오픔폭이 전월 대비 확대됐으나 생활물가 상승률이 전월 수준을 유지하면서 전월과 동일한 수준으로 집계됐다. 3년 후 및 5년 후 기대인플레이션율은 모두 2.5%로 전월 대비 0.1%포인트 하락했다.

향후 1년간 소비자물가 상승에 영향을 미칠 주요 품목의 응답 비중은 농축수산물(51.0%), 공공요금(36.1%), 석유류제품(30.5%) 순이었다. 전월보다 석유류제품(6.0%포인트), 집세(3.6%포인트)의 응답 비중이 증가한 반면, 농축수산물(-2.8%포인트) 비중은 감소했다.





한편 이번 조사는 지난 11일부터 18일까지 전국 도시 2500가구(응답 2276가구)를 대상으로 진행됐다.





김유리 기자 yr61@asiae.co.kr

