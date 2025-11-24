본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

곰 출몰 급증에…일본서 '곰 퇴치용품' 날개 돋친 듯 팔려

김현정기자

입력2025.11.24 17:15

시계아이콘01분 09초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

'스프레이·곰 방울' 판매 3~4배 증가

최근 일본에서 곰 습격으로 인한 피해가 속출하고 있는 가운데 곰 퇴치 스프레이·방울 등 관련 용품의 수요가 급증하고 있다.


24일 요미우리신문 등에 따르면 곰 목격 건수와 인명 피해가 역대 최고 수준으로 증가한 후쿠시마(福島)현 등지에서는 아웃도어용품점에서 곰 퇴치 스프레이 등 곰 대응용 상품의 수요가 급격히 늘고 있다. 후쿠시마현 고리야마(郡山)시 아웃도어용품점 '와일드-1 고리야마점'의 점장(52)은 "곰 습격으로 인한 피해가 급증한 지난달부터 찾는 사람이 급격히 늘었다"며 "올해처럼 곰 퇴치 관련 용품이 팔려나가기는 처음"이라고 말했다. 그러면서 "올해는 임업 종사자나 곰이 많이 출몰하는 지역 주민이 대거 방문해 용품을 사 갔다"고 덧붙였다.


곰 출몰 급증에…일본서 '곰 퇴치용품' 날개 돋친 듯 팔려 곰 방울. 사진은 기사의 이해를 돕기 위한 것으로 특정 내용과 관련 없음.
AD

특히 곰 퇴치 스프레이 재고가 빨리 소진되고 있으며, 인기 모델은 입고 후 곧바로 매진되는 곳도 있다고 전해진다. 곰 퇴치 스프레이에는 고추 성분인 캡사이신 등이 포함돼 있는데, 수 미터 거리에서 곰의 얼굴 쪽으로 직접 분사할 수 있다. 해당 매장에서는 가격대가 5000~2만엔(약 4만7000~19만원)까지 다양한 곰 퇴치 스프레이 6종류를 판매하고 있는데, 최근 매출은 작년의 3배 이상에 이른다.


곰 방울이나 베어 호른처럼 곰에게 사람의 존재를 알리기 위한 경고용품도 주목받고 있다. 곰 방울은 방울 소리로 사람의 존재를 알려 곰이 접근하지 못하도록 하는 것으로, 등산객 등이 가방이나 허리에 달아 사용한다. 고음을 내서 곰이 접근하지 못하도록 막는 '베어 호른'은 작년까지 인지도가 낮았지만, 최근엔 재고가 바닥날 정도로 판매량이 매우 높아지고 있다.


후쿠시마현에서 11개의 점포를 운영하는 생활용품 체인 '가인즈(CAINZ)'에서는 최근 1~2개월 동안 동물퇴치 용품 판매가 전년 대비 약 4배 증가했다. 이 회사 관계자는 "지금까지는 농작물 보호용 제품 위주였지만, 이제는 '인명 보호' 제품 라인업 강화가 필요하다"고 말했다.


"피습 시 두손으로 목 감싸고 웅크려야"

하지만 전문가들은 곰 퇴치 스프레이는 최후의 수단일 뿐 곰과 마주치지 않도록 하는 것이 기본이라고 조언한다.


지금 뜨는 뉴스

AD

후쿠시마대 모치즈키 쇼타 교수는 "곰이 매우 가까이 접근해 스프레이가 효과를 발휘하지 못하는 상황에서는 방어 자세를 취해야 한다"고 말했다. 구체적으로는 ▲그 자리에서 웅크리기 ▲두 손을 목 뒤에 모아 머리·목·얼굴을 보호함으로써 치명상을 피할 가능성을 높여야 한다는 것이다. 그는 "곰도 사람을 두려워하기 때문에 완전히 무력화하려 하기보다 위협을 느끼면 몇 번 할퀴고 떠나는 경우가 많다"고 덧붙였다.




김현정 기자 khj27@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

17:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기