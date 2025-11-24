부산 기장군, 좌광천 지방정원 방문객 물품대여 서비스 시행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

유모차·휠체어·목발 무료 대여



영유아·고령자·보행약자 편의

기장군(군수 정종복)이 좌광천 지방정원을 찾는 방문객들의 이동 편의를 위해 유모차, 휠체어, 목발을 무료로 빌려주는 '좌광천정원 물품대여 서비스'를 24일부터 시행한다고 전했다.

이 서비스는 영·유아 동반 가족과 고령자, 보행약자 등이 편안하게 정원을 이용할 수 있는 환경을 마련하기 위해 추진됐다. 대여물품은 좌광천정원 방문자센터(윗골공원)에 비치돼 있으며, 이용을 원하는 방문객은 방문자센터에서 신청서를 작성한 뒤 물품을 대여·반납하면 된다. 서비스 운영시간은 평일 오전 9시부터 오후 6시까지며, 1회 최대 3시간까지 무료로 이용할 수 있다.

군은 대여 전·후로 물품의 파손 및 오염 여부를 점검하고, 정기적인 소독과 세척을 실시해 안전하고 위생적인 대여 환경을 유지할 계획이다.





정종복 기장군수는 "이번 물품대여 서비스를 통해 좌광천 정원이 아이부터 어르신, 보행약자까지 모두가 편하게 머무를 수 있는 공간이 되길 바란다"며, "좌광천 지방정원이 기장의 대표적인 정원문화 거점으로 자리매김할 수 있도록 지속적으로 가꿔 나가겠다"고 말했다.

기장군 좌광천 지방정원.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

