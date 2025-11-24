경찰 “동남아발 피싱범죄 32%↓…2030년까지 전체 50% 감소 목표”

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

10분 이내 긴급 차단 실시

박성주 국가수사본부장은 24일 "보이스피싱 범정부통합대응단 설치 이후 피해액 기준 동남아발 신종 피싱 범죄가 32% 감소했다"고 밝혔다.

박성주 경찰청 국가수사본부장. 연합뉴스

박 본부장은 이날 정례 기자간담회에서 "캄보디아 신종 피싱 사기 피해자 단체 송환 후 감소세로 전환된 게 확인됐다"고 말했다.

박 본부장은 "지난 1월 피싱 의심 번호 차단이 2898건이었는데, 지난달 1만1만5417건으로 증가했다"며 "지난달 30일부터 피싱 의심 번호를 10분 이내 긴급 차단 제도를 시범 실시했고, 3주간 전화번호 5200여개를 추가 차단했다"고 밝혔다.

박 본부장은 해외 피싱 전화 자체가 줄어든 것이 아니냐는 지적에 대해서는 "고정적인 부분은 줄어든 건 사실"이라며 "현지에서 범죄를 준비하는 사람들이 소강상태에 있는 것은 당연하다"고 말했다.





박 본부장은 "보이스피싱 범죄를 2030년까지 전체의 절반 정도까지 줄이는 것이 목표"라며 "국민들의 피해가 감소할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr

