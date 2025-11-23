"학생독립운동에서 김대중 정신까지"…전남 첫 통합 마라톤 '북적'

교육가족 참여 두 배↑…역사·체험·안전 '종합 교육축제'
전남도교육청이 학생독립운동 정신과 김대중 전 대통령의 민주·평화·인권 가치를 함께 기리는 마라톤 대회를 처음으로 공동 개최했다.
도교육청은 23일 목포종합경기장 일원에서 열린 '제96주년 학생독립운동기념 제38회 전남교육감배 마라톤대회·2025 김대중 마라톤대회'가 성황리에 마무리됐다고 23일 밝혔다.
올해 대회에는 약 1만명이 참여했다. 교육가족 참가자는 4,731명으로, 지난해(1,800여명)보다 두 배 이상 늘었다. 두 대회가 한 자리에서 열리기는 이번이 처음이다. 학생독립운동의 역사적 의미와 김대중 전 대통령 정신을 함께 기리자는 취지다.
개회식은 삼계부사관고 관악부 공연에 이어 학생 대표가 '우리의 다짐문'을 낭독했다. 김 전 대통령의 고향인 하의도 출신 학생·교직원 소개 순서도 마련됐다.
주경기장 400ｍ 트랙에서는 학생독립운동 재현 퍼포먼스가 펼쳐졌고, 대형 전광판에서는 관련 영상이 상영됐다. 보조경기장에서는 태극기 페이스페인팅, 브로치 만들기, 역사 퀴즈 등 체험 행사가 운영됐다. 광주학생독립운동기념관 자료 전시도 함께 진행됐다.
안전관리는 강화됐다. 경찰·지자체·의료기관과 협업해 안전요원 114명, 응급구조차 8대를 배치해 상황 발생 시 즉각 대응할 수 있도록 했다.
목포의 한 학생은 "학생독립운동의 의미를 되새길 수 있는 시간이었다"며 "내년에도 꼭 참여하고 싶다"고 말했다.
김대중 교육감은 "오늘의 한 걸음 한 걸음에는 학생독립운동의 용기와 김대중 전 대통령의 평화 정신이 깃들어 있다"며 "학생과 도민이 함께 만드는 열린 교육 축제를 넓혀가겠다"고 밝혔다.
전남도교육청은 이번 대회 운영상 미비점을 보완해 두 대회의 공동 개최 취지를 이어간다는 계획이다.
호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr
